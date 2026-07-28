La CONAR dio se veredicto sobre el gol de Gianluca Lapadula que le dio el triunfo a Universitario sobre Cusco FC y revelaron la sanción al árbitro Edwin Ordóñez. Según confirmaron en L1 Radio, dicha comisión concluyó que hubo falta de Juan Requena sobre Miguel Silveira previo al tanto del ‘Bambino’, por lo que su tanto debió ser anulado. Asimismo, determinaron que Ordóñez y Pablo López, quien estuvo a cargo del VAR, no van a ser programados para la fecha 3 del Torneo Clausura.
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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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