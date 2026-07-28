Luego de dos años y medio, Piero Quispe está de regreso en Universitario de Deportes. El cuadro crema, actual tricampeón del fútbol peruano, sumó un nuevo refuerzo con miras a busar su cuarto título consecutivo: el volante, campeón nacional en 2023, pega la vuelta al club de Ate tras su irregular paso por Pumas de México y Sydney FC de Australia. A sus 24 años, ‘Pierito’ buscará destacar en la Liga 1 y dar nuevamente el salto al extranjero.

“El camino que comenzó en las divisiones menores del Club Universitario de Deportes tiene un nuevo capítulo. Piero Quispe regresa al club que lo formó para volver a vestir la camiseta crema, luego de más de dos años de experiencia en el fútbol internacional”, fue el inicio del comunicado de presentación del cuadro crema en sus redes sociales.

Además, recordaron que el popular ‘Pierito’ fue formado en VIDU desde 2017, y completó su proceso de crecimiento en las divisiones menores del club. Luego de disputar la Copa Federación en diferentes categorías, pasó por el equipo de reserva y finalmente debutó en el primer equipo, siendo campeón nacional de 2023. Ese mismo año fue reconocido como el Mejor Jugador de la Liga 1.

Luego de aquel inolvidable año para el futbolista, fue transferido a Pumas de México a cambio de 1 millón y medio de dólares. Luego tuvo un breve paso por Sydney FC de Australia a préstamo y volvió al club mexicano, rescindiendo su contrato para llegar libre de vuelta a Universitario. En esta nueva etapa estará ligado hasta fines del 2027.

Presentación de Piero Quispe como nuevo refuerzo para la temporada 2026. (Foto: Universitario)

“Con su regreso, Universitario vuelve a contar con un futbolista que conoce la institución, su historia y el significado de vestir la camiseta crema. Vuelve para aportar su talento, personalidad y experiencia al plantel, y reencontrarse con una hinchada que lo vio crecer”, indica otra parte del comunicado de Universitario en su web oficial.

Junto a Jairo Concha y los refuerzos de Adrián Quiroz y Jordan Guivin, la ‘U’ suma talento y gente identificado con los colores en el mediocampo. Será tarea de Héctor Cúper elegir el mejor once posible para lograr el Torneo Clausura y pelear por el título nacional, el único objetivo del club en este semestre.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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