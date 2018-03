Alianza Lima: ¿Por qué no contrató un delantero antes del cierre de libro de pases?

La nueva versión de Alianza Lima no tiene muy contentos a los hinchas. Por un lado, aplauden la intención del equipo por elaborar más jugadas colectivas. Por otro, reclaman la carencia de gol que tiene el equipo de Pablo Bengoechea. Gabriel Leyes y Janio Pósito todavía no terminan por convencer a la ovación. Pero el libro de pases se cerró y los íntimos no trajeron un '9'.

“En ningún momento hemos hablado contrata algún '9' porque Leyes ha estado lesionado y Pósito recién llegó y ha hecho 3 goles. Para hacer análisis hay que hacerlos de manera fría y realista", dijo el gerente deportivo, Gustavo Zevallos , a RPP Noticias.

Alianza Lima le dijo adiós al título del Torneo de Verano. Los íntimos no pudieron hacerse fuerte en casa y no saben lo que es ganar hace 5 fechas.

“Si comparas el juego a estas alturas, con el año pasado, ves mucha mayor elaboración; es una lástima que eso no se concrete en gol”, agregó Zevallos. El gerente también explicó los motivos de la contratación del lateral izquierdo Marcello Ruíz (jugó en la Segunda División de Holanda).

“Es joven, categoría 98, que eso de alguna manera ha tenido peso porque el próximo año va a seguir sumando en la bolsa. Entrenó con la reserva, a Pablo [Bengoechea] le pareció interesante, a nosotros también y ya es jugador de Alianza Lima”, concluyó.

Facebook viral: la historieta que revela el camino de Aldo Corzo rumbo al Mundial [VIDEO]