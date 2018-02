Alianza Lima cumple 117 años de exitosa historia. Son varias las victorias que han quedado en el recuerdo de sus hinchas. ¿Para ti, cuál es el mejor triunfo?

El 15 de febrero es lo más cercano a celebrar otra vez la Navidad para los hinchas blanquiazules. Si Jesús de Nazaret nació en un pesebre de Belén, Sport Alianza vio la luz en una quinta de la calle Cotabambas, lejos de los colores blanquiazules y escudo que hoy visten sus futbolistas. Cuando se mudó a La Victoria, empezó la historia moderna de Alianza Lima.

Títulos, grandes futbolistas y una hinchada incondicional dicen presente en cada página de exitosa memoria de Alianza Lima. Los buenos resultados en torneos nacionales e internacionales siempre fueron de la mano con los 'Íntimos de La Victoria'. En sus 117 años de historia, ¿cuál fue su triunfo más importante?

El triunfo más sonado en los últimos años es, sin dudas, la inolvidable goleada de Alianza Lima por 4-1 ante Estudiantes de La Plata, vigente campeón de la Copa Libertadores, el 18 de febrero de 2010. En una noche perfecta para los futbolistas e hinchas, Wilmer Aguirre fue la gran figura al anotar tres goles.

Alianza Lima avanzó hasta octavos de final en la Copa Libertadores 2010. (Foto: Fernando Sangama / Video: YouTube)

"El clásico que ganamos 6-3 ante la 'U' de 1995", es el primer partido que se le viene a la mente a Guillermo Pastor, miembro de la Hermandad Aliancista. Esta goleada se jugó en la fecha 13 del campeonato, el 20 de mayo de ese año. Waldir Sáenz anotaba por primera vez en un clásico y lo hizo por partida doble. Además, los dirigidos por Iván Brzić tomaban el primer lugar en la tabla.

Dos años después, Alianza Lima fue campeón luego de 18 largos años al golear 5-0 a Atlético Torino el 5 de noviembre. Este triunfo fue muy celebrado al romper la sequía sin títulos. Meses antes, el 3 de mayo, remontaron un 3-1 ante Sporting Cristal, finalista de Copa Libertadores, y ganaron 5-4.

"Cuando le ganó 3-1 a Cienciano, en la final 2006, salió campeón en Matute luego de casi 30 años", nos cuenta Jesús Mestas, redactor de Alianza Lima en Depor. De los últimos seis títulos de los victorianos, solo ese y el de 2017 fue en su estadio. Imposible para sus hinchas no emocionarse cada vez que ven el gol de Maestri, antes cuando lo repetían en televisión, ahora cuando deseen en YouTube.

El gol que mas grité? El de Flavio para el campeonato del 2006. Estaba en Oriente. El domingo quiero gritar uno aún más fuerte no importan los km que nos separan. Te Amo ALIANZA. #ArribaALIANZA — 03/12/2017 (@ErosMirandaR) 30 de noviembre de 2017

Los hinchas más antiguos también tienen sus triunfos. El contundente triunfo de Alianza Lima por 9-1 ante Universitario, el 12 de junio de 1949. Que la mayor goleada de la historia de El Clásico sea de Alianza basta y sobra para sus hinchas. Los 'Íntimos' también tienen el mejor resultado en la historia del Descentralizado, al golear 11-0 a Sport Pilsen el 1 de noviembre de 1984.

El famoso clásico del campeonato de 1934, jugado el 18 de noviembre, fue muy celebrado entre los primeros hinchas victorianos. Alianza Lima ganó 2-1 y sacó a Universitario del primer lugar de Primeros Equipos en la última jornada. El 1-0 ante Deportivo Pucallpa quedó en la historia por ser el último antes del accidente del Fokker el 8 de diciembre de 1987.

"¿El triunfo ante Comerciantes Unidos el año pasado, puede ser?", me dice un joven fanático aliancista mientras camino hacia una bodega. Esa soleada tarde del 3 de diciembre de 2017, Alianza Lima daba la vuelta olímpica luego de once duras temporadas. Cada hincha blanquiazul tiene un triunfo que nunca saldrá de su mente. Quizás no todos logren definir uno, pero qué importa. Lo importante es que luego de cada victoria, el abrazo 'íntimo' siempre esté presente.



¿Y para ti, cuál es la mejor victoria de Alianza Lima?