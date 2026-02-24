Alianza Lima presentó denuncia contra Universitario por hechos ocurridos en el Gallardo | VIDEO: X
Alianza Lima presentó denuncia contra Universitario por hechos ocurridos en el Gallardo | VIDEO: X

El clásico moderno entre y no solo dejó un empate con sabor a poco, sino también una escena que sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Cuando el partido ya había terminado y los jugadores se dirigían a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, se produjo un intercambio verbal con un sector de la tribuna rimense. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y encendieron el debate. Lo que parecía quedar en una simple discusión post partido tomó otro rumbo en las últimas horas, luego de que decidiera intervenir formalmente en el asunto.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS