El clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario no solo dejó un empate con sabor a poco, sino también una escena que sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Cuando el partido ya había terminado y los jugadores se dirigían a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, se produjo un intercambio verbal con un sector de la tribuna rimense. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y encendieron el debate. Lo que parecía quedar en una simple discusión post partido tomó otro rumbo en las últimas horas, luego de que Alianza Lima decidiera intervenir formalmente en el asunto.
