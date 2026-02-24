Mientras se resuelve el tema legal, por una denuncia en su contra por violencia sexual, el defensor peruano Miguel Trauco se enfoca en retomar su carrera deportiva, luego de resolver su contrato profesional con Alianza Lima, club que defendió desde la temporada 2025.

El futbolista de 33 años analiza alguna ofertas en el mercado local y, si bien se dijo que volvería a Unión Comercio, en las últimas horas se conoció que tiene negociaciones muy avanzadas con un club de la Liga 1.

Según información del periodista José Varela, Trauco jugaría este año con la camiseta celeste del ADT de Tarma, y lo que restan son solo algunos detalles económicos en el contrato, los mismo que se resolverían en los próximos días.

“Me dijeron que un jugador de los tres que fueron de Alianza Lima por temas de indisciplina: Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Uno de estos jugadores tiene una alta posibilidad”, dijo el comunicados en el programa ‘Linkeados’.

“He contrastado con este club y me dicen que económicamente todavía no están cerrados, están un tanto lejos, pero sí me han confirmado el contacto con este club. El jugador es Miguel Trauco se está contactando con ADT de Tarma. Yo he preguntado si es que esto ya está cerado y me dicen que económicamente están un tanto lejos. Falta cerrar los números”, añadió.

De concretarse, sería un gran refuerzo para el club celeste que busca recuperar protagonismo en el campeonato, pues goza de una de las localías más sólidas del torneo nacional.

Trauco hizo la pretemporada 2026 con el club blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

Actualmente, disputadas 4 fechas del Torneo Apertura, apenas suma 4 unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. En la próxima jornada, vistará Sullana para enfrentarse a Alianza Atlético.

No se tiene información sobre el estado físico de Trauco, luego de abandonar el club de La Victoria, pero sería de gran ayuda para los dirigidos por Pablo Trobbiani que aún no encuentra la mejor versión del equipo tarmeño.

