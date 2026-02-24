El nombre de Hernán Barcos volvió a instalarse en el centro del debate futbolero tras su actuación ante Melgar en la última jornada del Torneo Apertura. El experimentado delantero fue determinante en la histórica victoria de FC Cajamarca, pero no solo por sus goles, sino también por el impacto que genera dentro y fuera del campo. Mientras algunos cuestionaban su protagonismo o liderazgo en el plantel, desde el propio club decidieron tomar la palabra. Fue su entrenador quien salió a aclarar el panorama y respaldar públicamente al atacante argentino nacionalizado peruano, en medio de un arranque de temporada que ha sorprendido a más de uno.

El encargado de pronunciarse fue Carlos Silvestri, técnico de FC Cajamarca, quien no dudó en destacar la influencia del ‘Pirata’ dentro del grupo. Sus declaraciones llegaron después del triunfo 3-1 sobre FBC Melgar, resultado que significó la primera victoria en la máxima categoría para el club cajamarquino.

Barcos fue la gran figura de la noche con un triplete que desató la euforia en Cajamarca. Más allá de los goles, su desempeño volvió a posicionarlo como uno de los atacantes más determinantes del campeonato en este inicio de año.

Ante las distintas versiones que circularon sobre su personalidad y liderazgo, Silvestri fue claro. “Es un líder positivo en todo sentido, no solamente dentro del campo sino fuera también. Es una persona muy comprometida con todo lo que pasa en la institución”, sostuvo el entrenador en una entrevista en ‘Nada que no sepa’.

¡Hat trick! Barcos logró anotar tres goles en el partido Melgar vs FC Cajamarca | Foto: Facebook FC Cajamarca

El DT también remarcó que el delantero no solo se enfoca en lo que ocurre durante los partidos. Según explicó, Barcos se involucró desde el inicio en la planificación del plantel y en la llegada de jugadores de experiencia para afrontar un torneo que calificó como “muy difícil”.

En esa misma línea, añadió una frase que no pasó desapercibida: “Hernán, personalmente y profesionalmente, es un tipo A1”. Con ello, dejó en claro que el respaldo hacia el atacante es total dentro del vestuario.

Los números acompañan ese respaldo. En apenas cuatro fechas del Apertura, el ‘Pirata’ ya suma seis goles y es el máximo anotador de su equipo. Solo ante Sport Huancayo no pudo completar el partido, debido a una molestia física que lo obligó a salir temprano.

Ahora, el reto será mayor. FC Cajamarca visitará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, en un duelo programado para el domingo 1 de marzo a las 6:00 p.m., con transmisión de Liga 1 Max. Será una nueva oportunidad para que Barcos siga respondiendo dentro del campo, mientras su entrenador ya dejó en claro que, puertas adentro, su liderazgo no está en discusión.

