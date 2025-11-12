En medio del parón de la Liga 1 por la fecha FIFA de noviembre, donde la Selección Peruana enfrentará a Rusia y Chile, el área deportiva de Alianza Lima aprovechó este receso para hacer un viaje clave hacia a Argentina. La comitiva, encabezada por Fernando Cabada –administrador del club–, Franco Navarro Mandayo –gerente deportivo- y su padre, Franco Navarro Monteiro –director deportivo–, sacó varias conclusiones de esta breve travesía con miras a la planificación deportiva para el 2026.

Si bien la Liga 1 ya definió a su ganador con el tricampeonato de Universitario de Deportes, en Alianza Lima todavía están a la expectativa de la definición de la última fecha del Torneo Clausura, la cual determinará si van a los play-offs por ser Perú 2 como finalistas o semifinalistas. No obstante, para no pasar ningún contratiempo en diciembre, los personajes previamente mencionados estuvieron en suelo argentino para avanzar en algunos asuntos claves.

Según revelaron en Hablemos de MAX, esta comitiva estuvo presente en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, donde el conjunto de Claudio Úbeda se impuso por 2-0. La presencia en La Bombonera responde a algo que va más allá de ser meros espectadores por placer: conocer cómo va la situación de Luis Advíncula y dejar en claro las intenciones de querer contar con sus servicios para la próxima temporada.

Como ya es de público conocimiento, Depor informó hace unos meses que el ‘Rayo’ es del agrado del club y quieren tenerlo para dar un salto de calidad en el flanco derecho, lo que les permitiría contar con dos jugadores de selección en los laterales, si consideramos a Miguel Trauco por izquierda; dos mundialista. Eso sí, hay un punto que no pueden obviar: el futbolista de 35 años tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026.

En Alianza Lima insisten en el fichaje de Luis Advíncula. (Foto Getty Images)

De momento, lo cierto es que Advíncula ha dejado en claro que quiere respetar su vínculo contractual con los ‘Xeneizes’ y quedarse hasta finales del próximo año. Empero, tampoco le cierra las puertas a algún cambio, siempre y cuando esté llene sus expectativas, permitiéndole mirar a futuro y tener estabilidad en un posible regreso al fútbol peruano; sobre lo futbolístico está más que descontado, ya que en La Victoria sería titular indiscutible.

Otro punto tocado en Argentina en cuanto a la conformación del plantel para el 2026, es la continuidad de Alan Cantero. Su préstamo finaliza en diciembre y de no darle una pronta respuesta a Godoy Cruz, tendrá que volver ya que ahí tiene contrato hasta finales del 2027. Por ahora las tratativas avanzan y hay un detalle que el ‘Tomba’ ha dejado en claro: no aceptarán otra sesión; el delantero solo seguirá siendo blanquiazul si compran su pase.

Finalmente, la pretemporada en suelo argentino fue otro de los temas abordados por esta comitiva. Tal como sucedió este año, el área deportiva quiere explotar los contactos que Néstor Gorosito tiene en dicho país y programar algunos amistosos con clubes importantes, previo al duelo ante el Inter Miami en Matute, programado para el sábado 24 de enero.

Ojo, si Alianza Lima no termina siendo Perú 2 y se ve obligado a afrontar las fases previas de la Copa Libertadores 2026, su temporada empezará con mayor antelación, entre la última semana de enero y la primera de febrero. De suceder esto, lo planes podrían cambiar sobre la marcha. Veremos qué sucede tras los play-offs y si ‘Pipo’ puede cerrar de manera positiva un año en el que la deuda más grande fue no haber campeonado.

Alianza Lima busca hacer su pretemporada 2026 en Argentina. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR