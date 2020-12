Alianza Lima viene realizando cambios, tras el descenso del club a Segunda División. A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la salida oficial de Víctor Hugo Marulanda y Daniel Ahmed junto con todo su comando técnico.

El exdirectivo se venía desempeñando como gerente deportivo, mientras que el estratega argentino llegó para estar a cargo de la división de menores del club, pero asumió la dirección técnica del primer equipo en la etapa final del campeonato para tratar de mantener al club en la Liga 1.

Días atrás, el propio Marulanda dio a conocer que le restaba una reunión con la directiva del club, pero que “lógicamente mi continuidad, para mí, para Víctor Hugo Marulanda, no está más porque no he logrado los resultados”, en diálogo con GOLPERU.

“No tengo cara y me da pena, tengo que pedir perdón a la gente por lo que ha pasado este año. De una manera humilde debo decir que me equivoqué. Para lo que está hoy Alianza creo que se tiene que hacer un cambio completo. La gente no sabe todo el proyecto importante que se tiene”, agregó en aquella entrevista, en donde el colombiano se despedía tras más de un año a cargo en su puesto en Alianza.

Alianza Lima oficializó la salida de Víctor Hugo Marulanda. (Foto: Twitter)





Reclamos pendientes

Más allá de la salida de Marulanda como de Ahmed, Alianza Lima presentó dos resoluciones a la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde solicitaron la resta de puntos a Carlos Stein, por incumplir con los pagos correspondientes a sus colaboradores, elemento que constituye una falta grave en el Reglamento de Licencias.

Los documentos, dirigidos a la gerente de Licencias de la FPF, Romina Fernández Rodríguez, expresan que “en amparo del Reglamento de Licencias, solicitamos se sancione a la Asociación Futbol Club Carlos Stein con sanción de resta de puntos”, además exhortó a la institución “aplicar el criterio esbozado en el ARTÍCULO QUINTO de la Resolución N° 076-CCL-2020 (23 de noviembre de 2020)”.