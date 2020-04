Cristian Benavente sorprendió el jueves pasado en una entrevista con el diario AS de España donde respondió que el primer equipo que se le viene a la mente es Alianza Lima, Pedro Gallese confesó que le gustaría volver al cuadro de La Victoria para campeonar y André Carrillo aseguró que Luis Advíncula ‘se muere’ por jugar en el equipo íntimo.

Luego de esas declaraciones y tras el hinchaje conocido de otros jugadores de la ‘bicolor’ como Paolo Guerrero, Yordy Reyna, Jefferson Farfán, entre otros; hemos decidido hacer una galería imaginando cómo sería el once titular del cuadro victoriano en caso todos aquellos cracks de la ‘bicolor’ llegaran a vestir la camiseta ‘blanquiazul’ al mismo tiempo.

¿Qué dijo Benavente?

El ‘chaval’ respondió que Alianza Lima es el primer equipo del fútbol peruano que se le viene a la cabeza. “Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza”, contó al periodista Eduardo Cornago, del diario AS de España

Por otro lado, el futbolista del FC Nantes también contó que tiene una buena relación con los futbolistas de la ‘bicolor’ incluso mencionó al ‘Kaiser’. “Me llevo bien con Zambrano que por cierto tengo pendiente pedirle la camiseta de Boca, que me encanta”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

El divertido Tik Tok que grabó Juan ‘Chiquitio’ Flores.

El divertido Tik Tok que grabó Juan 'Chiquitio' Flores. (Video: Twitter)