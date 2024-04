Siempre es crucial ganar antes de un partido internacional, y aún mejor si es por una amplia diferencia. Aunque Alianza Lima no deslumbró en el campo, logró una victoria contundente sobre Sport Boys. El equipo de Alejandro Restrepo goleó 3-0 y mostró destellos de buen fútbol en momentos puntuales, pero no logró mantener el nivel durante todo el partido. A pesar de tener el control del balón en gran parte del juego, le faltó profundidad en sus ataques. Todavía hay mucho por corregir y mejorar, pero siempre motiva hacerlo bajo un resultado como este.

El entrenador blanquiazul decidió apostar por algunos nombres no habituales desde el arranque, como Christian Neira y Jhamir D’Arrigo. Ambos no defraudaron la confianza del estratega colombiano. Neira abrió el marcador y D’Arrigo mostró un nivel destacado por la banda izquierda. Además, estos dos jugadores mostraron buena conexión en momentos clave. La defensa no tuvo sobresaltos, y la figura de Sebastián Rodríguez cada vez se vuelve más importante en el equipo. Zanelatto tuvo una gran noche, mientras que Waterman rompió la sequía y volvió a marcar después de cuatro partidos.

EL UNO X UNO BLANQUIAZUL

Ángelo Campos: Sport Boys no generó remates directos al arco, lo que dejó al arquero íntimo sin acción y protagonismo.

Renzo Garcés: No tuvo mucha actividad defensiva debido a la falta de exigencia en su sector. Por esta razón, se aventuró a subir unos metros para ser una opción adicional en el ataque.

Carlos Zambrano: Controló efectivamente a Roca, impidiéndole recibir cómodamente de espaldas y estando atento para anticiparlo. Buen partido del ‘León’.

Juan Freytes: En defensa, no tuvo problemas. Se destacó por sus pases filtrados y servicios de larga distancia. Enfocado principalmente en labores ofensivas, marcó de cabeza el segundo gol blanquiazul.

Catriel Cabellos: Recuperando y movilizándose por todo el mediocampo, incluso llegando al área rival. El pulmón blanquiazul.

Sebastián Rodríguez: Importante en la recuperación y distribución. Se le vio con más ritmo, parece que poco a poco va llegando a su mejor nivel. Es el dueño de la pelota parada, brindando una asistencia de gol.

Alianza Lima recibió a Sport Boys en el Nacional por la fecha 12 de La Liga 1 (Foto: GEC)

Jhamir D’Arrigo: Generó desequilibrio por la izquierda, mostrando un cambio de ritmo interesante por momentos. Solo le faltó el gol. Además, se mostró solidario en tareas defensivas.

Franco Zanelatto: Tal vez su mejor partido del año, aunque sin brillar. Desborde, rapidez, profundidad y habilitación de gol. Después pasó a jugar como volante interior y perdió sorpresa.

Christian Neira: Muy rápido para llegar al área rival, fue así como marcó su primer gol. La anotación le dio confianza para mostrarse más y pedir el balón. Se terminó apagando con el pasar de los minutos.

Cecilio Waterman: Pudo por fin romper su mala racha frente al arco. Importante para generar faltas fuera del área. Lamentablemente, se fue lesionado tras anotar.

Hernán Barcos: Apareció poco en el partido, pero cuando lo hizo, dio un gol a Alianza Lima, asistiendo de manera exquisita a Waterman.

Axel Moyano: Inició la jugada del tercer gol con una recuperación en el medio. Nunca desentona cuando ingresa al campo de juego.

Kevin Serna: Dio oxígeno a la banda derecha con su velocidad. Aprovechó el cansancio del equipo rival y proporcionó pases importantes a los atacantes, pero no acabaron en gol.

Jeriel de Santis: En sus primeros minutos en el campo, tuvo una ocasión clara, pero el balón no encontró el camino hacia la red. Después no apareció más.

Jiovany Ramos: Se mostró sólido y no tuvo problemas, acoplándose bien en la última línea defensiva.

Aldair Fuentes: Le costó entrar en el ritmo del partido. Cometió una falta y no ganó el único duelo que disputó.

