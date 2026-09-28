La posibilidad de que Fabián Bustos vuelva a Universitario de Deportes tomó fuerza nuevamente ante la incertidumbre que existe alrededor de Héctor Cúper. Por ahora no existe una negociación formal, pero desde el entorno crema ya habría habido movimientos para conocer la situación del entrenador argentino.

En el programa Al Límite se dio a conocer una actualización respecto a este escenario. Según lo señalado, desde la ‘U’ nadie se comunicó directamente con el argentino, aunque sí hubo personas cercanas a la institución que tomaron contacto con su entorno para consultar cuál es su situación actual, luego de quedar como agente libre tras su salida de Millonarios. Esto, por ahora, no representa una propuesta ni una negociación para que regrese a Ate, sino un acercamiento preliminar para conocer su disponibilidad.

El contexto se encuentra directamente relacionado con la incertidumbre que existe alrededor de Héctor Cúper. De acuerdo con lo revelado en las últimas horas, Franco Velazco tendrá la última palabra sobre la continuidad del técnico argentino y el día de hoy podría ser clave para definir si permanece o deja el cargo. La postura que inicialmente mostraba respaldo hacia el entrenador perdió fuerza con el paso de los días y ahora la administración evalúa su situación durante el receso de la Liga 1.

La institución todavía no ha confirmado una salida ni ha oficializado contactos con un posible reemplazante. De hecho, en Universitario se mantiene cautela respecto a los nombres que podrían aparecer como alternativas hasta que exista una resolución definitiva. Si finalmente se decide rescindir el vínculo del actual estratega, recién entonces se abriría formalmente la búsqueda de un nuevo comando técnico. Además, una eventual salida implicaría para la ‘U’ el pago de una penalidad equivalente a tres meses de sueldo.

Fabián Bustos salió campeón nacional con Universitario en el 2024. (Foto: Liga 1)

Fabián Bustos aparece en este escenario porque actualmente se encuentra disponible en el mercado. El argentino dejó de ser entrenador de Millonarios a comienzos de septiembre, después de dirigir 32 partidos con el conjunto colombiano, con un registro de 16 victorias, nueve empates y siete derrotas. La institución confirmó oficialmente su salida y, desde entonces, el técnico permanece sin equipo.

Además, su relación con la ‘U’ representa otro elemento que explica por qué su nombre vuelve a aparecer cuando se habla de posibles opciones. El cordobés dirigió al conjunto crema entre 2024 y abril de 2025 y consiguió el bicampeonato nacional en la temporada del centenario. En total, estuvo al frente del equipo en 49 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores, con 29 triunfos, 12 empates y ocho derrotas. En 2024, además, ganó tanto el Torneo Apertura como el Clausura y terminó levantando el título nacional.

Durante aquella etapa, el entrenador construyó buena parte de su registro en el campeonato local: en 2024 dirigió 34 encuentros de Liga 1 y obtuvo 24 victorias, 10 empates y seis derrotas sumando todas sus competencias de ese año. En 2025 alcanzó a dirigir nueve partidos antes de marcharse a Olimpia, con cinco triunfos, dos igualdades y dos caídas. Su último partido con los cremas fue el 4-1 sobre Melgar, resultado con el que cerró su ciclo antes de partir al fútbol paraguayo.

Mientras tanto, el presente de Cúper sigue marcado por la goleada 4-0 sufrida frente a Deportivo Garcilaso y por las dudas que ese resultado generó dentro de la institución. El argentino acumula 14 partidos dirigidos, con siete victorias, cinco empates y dos derrotas entre Liga 1 y Copa Libertadores. A ello se suma el problema defensivo mostrado en el Clausura, torneo en el que Universitario recibió 16 goles en diez jornadas, una situación que forma parte de la evaluación que se viene realizando durante el receso.

Por ahora, el nombre de Fabián Bustos debe ser tomado como una posibilidad condicionada a la decisión que adopte la administración sobre Héctor Cúper. Lo conocido en Al Límite apunta a contactos indirectos para conocer su situación, pero no a una negociación formal ni a un acuerdo avanzado. Universitario deberá primero definir qué ocurrirá con su actual entrenador y, solo después, determinar si abre oficialmente una búsqueda en la que el cordobés podría aparecer nuevamente dentro del radar.

Fabián Bustos dirigió a Millonarios de Colombia antes de quedar libre en el mercado. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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