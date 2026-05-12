En medio del último empate sin goles frente a Sport Boys, el cual significó la despedida de Jorge Araujo como director técnico interino, se avecinan muchos cambios en Universitario de Deportes. El principal de todos es el arribo de Héctor Cúper para tomar las riendas del primer equipo, con el objetivo de sacar adelante los dos partidos que quedan en la fase de grupos de la Copa Libertadores, buscar la clasificación a la siguiente ronda y reconducir el camino en la Liga 1 para luchar por el tetracampeonato.

No obstante, en las últimas horas también se viene hablando sobre la posibilidad de otra llegada al área deportiva de Universitario, de la mano del propio Héctor Cúper. Sucede que hay rumores acerca de un chance para que José Guillermo del Solar vuelva a trabajar en el club, debido al acercamiento y la buena relación que tiene con el entrenador argentino. Hoy el técnico peruano está dirigiendo a César Vallejo en la Liga 2.

El cargo que está libre es el de director deportivo, asumido momentáneamente por el gerente deportivo, Antonio García Pye, tras la salida de Álvaro Barco. En ese sentido, ‘Chemo’ podría tomar esa posta para ver el tema de fichajes para el segundo semestre de la temporada y trabajar pensando en la planificación deportiva para la campaña del 2027.

Sin embargo, anoche, luego del compromiso ante la ‘Misilera’, García Pye atendió a los medios de comunicación y dejó en claro que hasta el momento no ha escuchado nada sobre la posibilidad de que ‘Chemo’ del Solar llegue a Universitario. Su respuesta fue contundente y tajante: “No he escuchado nada al respecto”.

En ese sentido, por cómo se vienen dando las cosas en la ‘U’, García Pye seguirá siendo el director deportivo hasta que la administración encuentre al hombre idóneo para tomar las responsabilidades que tenía Álvaro Barco. Y es que las próximas semanas serán claves, pues se definirán algunas salidas, préstamos y fichajes de cara al Torneo Clausura.

Por otro lado, Antonio García Pye se mostró satisfecho con la llegada de Héctor Cúper, quien estará en nuestro país entre mañana miércoles o el jueves. “Es un salto de calidad importante y hay que tratar de aprovecharlo. Es un hombre experimentado, un zorro viejo que sabe manejar muy bien los vestuarios y tiene mucho criterio y variantes, no es que esté cerrado en línea de cuatro”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Sport Boys, Universitario volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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