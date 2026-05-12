Con la necesidad de ganar para seguir sumando puntos pensando en la tabla de posiciones acumulada, Universitario de Deportes no vencer a Sport Boys en el Callao y se marchó del Estadio Miguel Grau con un empate sin goles. Claramente la temprana expulsión de José Carabalí (1′) condicionó el rendimiento de los cremas, quienes tuvieron que dejar atrás el 3-5-2 y pasar a jugar 4-4-1 para resguardarse defensivamente y tratar de generar algún peligro de contragolpe, algo que finalmente no terminó en algún gol.

Ya en frío, Jorge Araujo, director técnico interino de la ‘U’, analizó lo ocurrido ante la ‘Misilera’ y valoró el desgaste físico de sus jugadores en un contexto bastante desfavorable, teniendo que jugar en inferioridad numérica durante casi todo el compromiso. Esto, además, sumado a la importante seguidilla de partidos que viene acumulando su plantel.

“El equipo trabajó muy bien, quedando con diez hombres tan tempranamente el equipo sostuvo todo el partido y lo valoro en demasía porque hicieron un gran esfuerzo, con la seguidilla de partidos”, afirmó en la conferencia de prensa pospartido.

Jorge Araujo registró tres triunfos, dos derrotes y un empate durante esta etapa en Universitario. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, ‘Coco’ se sintió representado por el sacrificio de sus jugadores, quienes no renunciaron en ir hacia adelante durante las pocas veces que el partido les permitía y sabiendo sufrir los embates de Sport Boys durante los minutos finales. “Se entregan totalmente y me da tranquilidad en ese sentido que cuento con un equipo que tiene mucho sacrificio”, agregó.

Por otro lado, ahora que Universitario anunció a Héctor Cúper como nuevo entrenador con un contrato por año y medio, Jorge Araujo se refirió a su futuro y a la valoración que le da a su interinato en la institución merengue. Sin entrar en polémicas, ‘Coco’ se mostró tranquilo por el trabajo que realizó en este corto periodo.

“No tengo nada que decir, tengo mi propia valoración. Soy un profesional y estoy preparado para seguir en esta carrera durante mucho tiempo”, explicó. En cuanto a números, este interinato de Araujo en tienda crema tuvo el siguiente saldo: tres triunfos, dos derrotas y un empate en seis partidos, dos de ellos por Copa Libertadores y cuatro por la Liga 1.

Finalmente, Araujo no dio muchas pistas sobre su futuro o si integrará el comando técnico de Héctor Cúper, ya que prefirió ser reservado y tomarse un tiempo prudencial para evaluar qué hará de ahora en adelante. “Lo voy a valorar recién, ver bien cómo voy asimilando, nada apresurado”, aseveró.

Universitario se vio condicionado por la expulsión de José Carabalí y no pudo con Sport Boys. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Sport Boys, Universitario volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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