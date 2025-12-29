La búsqueda desesperada por el referente de área que lidere el frente de ataque blanquiazul ha llegado finalmente a su capítulo definitivo. Lo que inició como rumores y parecía enfriarse ante las altas pretensiones económicas, ha terminado por concretarse en un movimiento que promete sacudir la jerarquía de la Liga 1. Porque Federico Girotti, formado en las canteras de River Plate y con un presente físico envidiable, aterrizó en suelo peruano con la misión de ser la pieza que faltaba en el esquema de Pablo Guede, asumiendo la responsabilidad de ser la inversión más fuerte del club en los últimos años para recuperar el trono del fútbol nacional.

Este lunes 29 de diciembre marca el punto de partida oficial para el atacante en La Victoria, donde se espera que el anuncio oficial desate la locura en las redes sociales tras una gestión que requirió un esfuerzo logístico y financiero, que sorprendió a todos por tratarse de una apuesta importante para Alianza Lima.

El futbolista argentino ya se encuentra en la capital peruana para someterse a los exámenes médicos de rigor y proceder con la firma de su contrato oficial. Una vez superado este proceso, el club llevará a cabo la sesión de fotos protocolar para presentarlo ante la hinchada, anuncio que podría darse entre la noche de este lunes o la mañana del martes 30 de diciembre.

Federico Girotti. (Foto: Getty Images)

La operación financiera por el atacante es histórica para el medio local. Según se pudo conocer, Alianza Lima habría adquirido el 50% del pase del jugador, quien pertenece a Talleres de Córdoba, asegurando su permanencia por las próximas tres temporadas. Esta inversión representa un desembolso aproximado de 1.6 millones de dólares por el acuerdo de traspaso.

En cuanto a lo salarial, el delantero gozaría de una remuneración de primer nivel en la región. Según estimaciones del portal ‘Fiesta Deportiva’, Girotti percibiría un sueldo mensual de 100 mil dólares, lo que se traduce en un ingreso anual de 1.2 millones de dólares, situándolo como uno de los futbolistas mejor pagados del campeonato peruano.

Con esta incorporación, Pablo Guede cierra su arsenal ofensivo y tendrá el “lindo problema” de gestionar la competencia interna. Federico Girotti se suma a Paolo Guerrero y Luis Ramos como las opciones principales para el puesto de centrodelantero, garantizando variantes de jerarquía y características distintas para afrontar tanto el torneo local como la fase previa de la Copa Libertadores.

Luis Ramos firmó contrato con Alianza ! Foto: Alianza Lima

La apuesta por el argentino responde a la necesidad de rejuvenecer el ataque con un jugador que posee contrato vigente con Talleres hasta finales de 2026, lo que garantiza que Alianza cuenta con un activo de reventa importante. Su potencia aérea y capacidad para jugar de espaldas son las virtudes que convencieron a la directiva de realizar este esfuerzo económico.

Finalmente, la novela de Federico Girotti llega a su fin con final feliz para el pueblo aliancista. El delantero ahora deberá demostrar en la cancha que vale cada centavo de la inversión realizada, buscando acoplarse rápido a la pretemporada y ganarse un lugar en el equipo titular que buscará la gloria en un año donde Alianza Lima no quiere dejar nada al azar.

