Federico Girotti fue titular en el triunfo de Alianza Lima el último fin de semana ante Alianza Atlético, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El atacante argentino cuenta con la confianza del entrenador Pablo Guede e hizo dupla en la delantera blanquiazul junto a Paolo Guerrero.

Sin embargo, no todo caminó como esperaba a su llegada al club de La Victoria, pues a inicio de temporada se vio relegado e incluso quedó fuera de la convocatoria en algunos partidos del Torneo Apertura, tal cual lo reconoció el propio futbolistas en declaraciones al programa de YouTube ‘Al Volante.

“Sí, bueno, tuve algunas discusiones con Pablo Guede. Habíamos arrancado bien el año, pero después de ciertas cosas, hubo reuniones, peleas y la verdad yo quedé muy relegado. El pico máximo de tensión fue en la fecha del clásico contra la ‘U’ que no me convocó. Habíamos discutido en la semana”, contó Girotti.

“Yo vine con otra expectativa de por ahí arrancar apesar llegaba, que yo iba a ser el titular y bueno, creo que no fue con lo que me encontré y por ahí que no encajaba en la forma que pedía Pablo Guede. Por ahí que en algunas cosas no le hacía caso, pero bueno, yo creí que estaba para otra cosa y fue una realidad totalmente distinta”, añadió el delantero de 27 años.

Federico Girotti con el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

Como consecuencia de su disgusto, evaluó la posibilidad de dejar la institución a mitad de temporada para tomar un nuevo reto deportivo en el que se sienta valorado y alcance el protagonismo que buscó al venir a Lima.

“Sí, bueno, se me pasó por la cabeza querer irme, hablé con los Navarro pero ellos me tranquilizaron. La verdad que yo me llevo excelente con ellos. Ahí también se pudo dar la charla con Pablo y me dijo que bueno, arranquemos de cero la relación. Él sabe que tuvo sus cosas, yo sé que hice mis cosas y nada, fue arrancar una relación completamente de cero”, reveló.

“Ahora todo está muy bien, yo estoy contento, tranquilo, así que esperemos que eso dure por todo el Clausura. Igual la relación con Pablo Guede era buenísima, tuvimos una charla y hoy la relación cambió completamente”, finalizó Girotti.

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura con mucha autoridad y se mantiene en lo más alto del Clausura, con firmes chances de ganrlo, con lo que alcanzaría el título nacional de la Liga 1, sin la necesidad de jugar playoffs.

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