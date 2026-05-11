La selección peruana inició un nuevo proceso bajo el mando del entrenador brasileño Mano Menezes, en los últimos amistosos internacionales disputados en Europa ante Senegal y Honduras. Pese a no alcanzar una sola victoria, sirvió para que conozca a la base de futbolistas que tendrá a disposición en los próximos encuentros y, sobre todo, cuando la blanquirroja tenga compromisos oficiales por los puntos.

Si bien en las últimas Eliminatorias no tuvo gran protagonismo, uno de los citados por el experimentado estratega fue el atacante Kenji Cabrera, quien milita hace algunas temporadas en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con una importante regularidad en la citada liga, fue considerado en Videna y es, junto a Joao Garimaldo, una de las apuestas a futuro en el combinado nacional que necesita con urgencia nuevos valores que tomen la responsabilidad de comandar el ataque en los competencias después del Mundial.

Kenji Cabrera se perfila como una de las piezas clave en el ataque bicolor. (Foto: Selección)

En una reciente entrevista, Cabrera se refirió a su nueva posición en su club, la misma que podría ser replicada por Menezes una vez que lo tenga a su cargo en una futura convocatoria. Como se recuerda, desde su aparición en FBC Melgar, se lució como un veloz extremo con mucha habilidad que solía ganar la línea de fondo.

“La verdad que ya eso depende del entrenador (la posición). Es el que me ve en el día a día, me ve en los partidos obviamente. Ahora últimamente estoy jugando de número 10, juego de volante interior”, dijo en declaraciones a Area Sports.

“Me gusta mucho jugar de volante interior. Antes jugaba de extremo también, pero bueno, ya eso depende del entrenador y siempre voy a jugar donde me toque”, añadió el seleccionado nacional.

Por lo pronto, la selección peruana tendrá una prueba de alto nivel, cuando enfrente el próximo 8 de junio a España en un amistoso internacional que le servirá al rival para cerrar su preparación de cara al Mundial de Estados Unidos.

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