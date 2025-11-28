En Alianza Lima continúan con su planificación deportiva pensando en el 2026, en medio de la previa a los partidos frente a Sporting Cristal por la semifinal de play-offs de la Liga 1, donde se definirá a Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, la única salida confirmada es la de Hernán Barcos, a quien no le renovarán su vínculo contractual y deberá buscar nuevos horizontes para disputar la que podría ser su última temporada como futbolista profesional.

Además de esta salida, en las últimas horas desde Ecuador salió una información relevante vinculada a Alianza Lima, donde Fernando Gaibor es el protagonista principal. Según señala la prensa del país norteño, Emelec estaría interesado en repatriar al mediocampista de 34 años, con el objetivo de cambiar la dirección del equipo para el 2026 y no volver a pelear por el descenso.

Este dato fue revelado por María José Gavilanes, periodista de El Canal del Fútbol y la Radio Redonda, quien señaló que el conjunto de Guayaquil quiere sumar a sus filas a Miller Bolaños, Ángel Mena y Fernando Gaibor. Eso sí, para que por lo menos puedan iniciar alguna conversación para ficharlos, deberán levantar la inhabilitación de la FIFA por deudas.

Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

El máximo ente del fútbol a nivel mundial sancionó a Emelec con la prohibición de fichar hasta que resuelvan sus problemas financieros, vinculados directamente con deudas por conceptos de contrataciones hechas en el pasado y que los tiene en crisis económica desde hace tiempo. Precisamente estos líos los llevo a tener impagos a sus futbolistas durante gran parte del 2026, incluyendo una deuda pendiente con Christian Cueva.

Por otro lado, por más que exista un supuesto interés de Emelec por Fernando Gaibor, el volante tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026 y está dentro de los planes del comando técnico de Néstor Gorosito. El ecuatoriano ha tenido un rendimiento regular a lo largo del 2025, con partidos buenos y otros por debajo de la media, pero que en el balance terminó por convencer al área deportiva para que forme parte de la columna vertebral del equipo en la temporada que viene.

En cuanto a sus números, Gaibor registra dos goles y cinco asistencias en 49 encuentros disputados, divididos en Liga 1 (32), Copa Libertadores (11) y Copa Sudamericana (6). Estos registros hablan de lo importante que ha sido para Gorosito en esta campaña, por lo que esperan que pueda explotar su mejor versión en el 2026 y por fin competir por el título nacional.

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta diciembre del 2026 y tiene en sus planes a Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 3-0 a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

