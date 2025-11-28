Justo cuando su buen rendimiento lo había establecido como uno de los fijos en el equipo titular de Gremio, Erick Noriega sufrió una lamentable lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por lo que resta de la temporada: tuvo un doble desgarro en los ligamentos del tobillo izquierdo y su tiempo de recuperación estimado es entre tres a seis meses, dependiendo de cómo evolucione tras las terapias físicas. En medio de esta noticia, el ‘Tricolor’ ya trabaja en el mercado de fichajes para la próxima campaña.

Sucede que desde el 7 de diciembre, fecha en la que se disputará la última jornada del Brasileirao, la nueva directiva encabezada por Odorico Román tomará las riendas de Gremio tras ser elegida para el perdido 2026-2028. Esto, además de los diversos cambios estructurales que significa, será el punto de partida para una evaluación de la plantilla, posibles salidas, renovaciones y sondeos para contratar nuevos futbolistas.

En ese sentido, en los últimos días se viene hablando de un nombre importante como alternativa de incorporación para Gremio, pensando en competir mejor en el 2026 y no pelear por no descender como sucedió en algunos pasajes de esta temporada. Se trata de Hulk, exseleccionado brasileño y que desde el 2021 pertenece a las filas del Atlético Mineiro, club con el que recientemente perdió la final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús.

El delantero de 39 años tiene contrato con el ‘Galo’ hasta diciembre del 2026, por lo que recién podrá negociar con otra institución desde junio de dicho año. En ese sentido, si Gremio quiere hacer todo lo posible por contar con sus servicios, deberá tratar directamente con el cuadro duelo de su pase. ¿Qué tan viable es este fichaje?

Hulk tiene contrato con Atlético Mineiro hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Según informó Globo Esporte, por el momento no se han abierto las negociaciones entre ambos clubes, mucho menos ha habido un contacto directo con el futbolista. Esto no quiere decir que sea un atacante que disguste a la nueva dirigencia; lo que sucede es que Odorico Román y sus directivos no quieren tomar una decisión apresurada que comprometa la estabilidad económica de la institución.

Esto se explica en parte por una razón: el equipo de Erick Noriega todavía sigue inhabilitado por la FIFA, con la imposibilidad de fichar durante tres ventanas de transferencias. ¿Qué pasó? La sanción se debe a una disputa con River Plate de Uruguay, club que reclama el 50 % de la cesión de Matías Arezo a Peñarol. Según señala la prensa brasileña, la nueva directiva del ‘Tricolor’ espera saldar esa deuda lo más pronto posible para recién analizar cualquier fichaje.

Otro detalle a considerar es que actualmente la plantilla de Gremio cuenta con 37 jugadores, lo que significa un costo de 21 millones de reales brasileños –aproximadamente 3.9 millones de dólares de masa salarial–. Esto quiere decir que, si Hulk entra en los planes del área deportiva, primero deberán reducir costos y vender o prestar algunos futbolistas. Veremos si finalmente el mundialista con la ‘Canarinha’ en el Brasil 2014 termina siendo compañero de Erick Noriega.

Erick Noriega no volverá a jugar con Gremio en lo que resta del 2025. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-2 a Palmeiras, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Fluminense, en el compromiso correspondiente a la fecha 37 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el martes 2 de diciembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer el equipo de Erick Noriega.

TE PUEDE INTERESAR