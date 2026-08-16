Alianza Lima consiguió una ajustada victoria por 1-0 sobre UTC, por la quinta jornada del Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul tuvo dificultades para encontrar espacios ante un rival que se replegó durante gran parte del encuentro, pero finalmente encontró el gol gracias a Fernando Gaibor.

Precisamente, el volante ecuatoriano fue uno de los protagonistas del compromiso y, tras el pitazo final, explicó por qué al equipo de Pablo Guede le costó generar mayores ocasiones de peligro. Para Gaibor, el planteamiento de UTC hizo que el encuentro se volviera complicado, especialmente por la cantidad de futbolistas que colocó en su última línea.

Alianza Lima vs. UTC. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

“Era una bonita oportunidad para ponernos arriba. Destaco la perseverancia del equipo. Los partidos en casa se van a tornar así, difíciles de encontrar espacios. Ganamos con un gol, pero lo importante es que nos llevamos los tres puntos”, señaló el mediocampista tras el encuentro.

Gaibor también resaltó que Alianza Lima tuvo paciencia para buscar el arco rival y no desesperarse pese a que el marcador permaneció igualado durante buena parte del partido. El ecuatoriano consideró que el equipo mantuvo su intención ofensiva y terminó aprovechando una de las oportunidades que tuvo frente al arco de UTC.

“Para mí el rival hace su juego. Es muy difícil entrarle a un rival que pone muchos jugadores en su línea defensiva. Hay que empezar a destacar un poco más las cosas positivas que hace el equipo”, agregó el futbolista blanquiazul.

El gol de Gaibor llegó en un momento clave para Alianza Lima y terminó siendo suficiente para quedarse con los tres puntos. El mediocampista ecuatoriano fue uno de los destacados de la jornada y su tanto permitió que el cuadro victoriano alcanzara, momentáneamente, el primer lugar del Torneo Clausura.

Asimismo, el volante se refirió a la comunicación que mantiene con Pablo Guede durante los partidos. Según explicó, el entrenador argentino está constantemente dando indicaciones y realizando ajustes de acuerdo con lo que propone el rival durante el desarrollo del encuentro.

Con esta victoria, Alianza Lima dejó atrás el empate frente a Sport Boys y volvió a sumar de a tres en el campeonato. Ahora, el equipo de Guede deberá enfocarse en su próximo desafío: visitar a Melgar el domingo 23 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

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