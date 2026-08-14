La Selección Peruana continúa definiendo su agenda para los próximos meses y ya analiza nuevos rivales para sus partidos amistosos. En ese contexto, la ‘Bicolor’ podría volver a enfrentarse a dos selecciones asiáticas que disputaron el Mundial 2026, en busca de medirse ante rivales de mayor nivel y prepararse para regresar a la máxima competencia.
La Federación Peruana de Fútbol viene evaluando la posibilidad de disputar este compromiso como parte de la preparación del combinado nacional. Japón y Corea del Sur aparecen como alternativas dentro de las conversaciones para los próximos amistosos de Perú.
La intención del comando técnico es aprovechar las próximas fechas FIFA para seguir observando jugadores y darle continuidad al proceso iniciado por Mano Menezes. El entrenador brasileño asumió el mando de la ‘Bicolor’ con el objetivo de iniciar una renovación y ya viene trabajando en la planificación de los siguientes compromisos internacionales.
Japón y Corea del Sur no son rivales desconocidos para la Selección Peruana. De hecho, Perú enfrentó a ambos equipos en junio de 2023, cuando disputó una gira por Asia durante el proceso dirigido por Juan Reynoso. En aquella oportunidad, la ‘Bicolor’ venció 1-0 a Corea del Sur y posteriormente cayó 4-1 frente a Japón.
Pero el calendario de Perú no solo contempla posibles amistosos ante selecciones mundialistas. Paralelamente, existe un plan conjunto entre la Federación Peruana de Fútbol y la Agremiación de Futbolistas para organizar un partido fuera de fecha FIFA antes de finalizar el año. Este encuentro estaría destinado exclusivamente a jugadores del torneo local.
Una de las posibilidades que se maneja es que dicho compromiso se dispute en la altura de Puno. “En diciembre puede haber una fecha que se le va a dar a la Agremiación este año, tal como pasó el año pasado con Bolivia. Ahí podría darse la posibilidad de que en diciembre Perú juegue un primer partido con jugadores del medio local y en la altura, siendo Puno una de las opciones”, explicaron en Modo Fútbol.
La idea sería repetir el ensayo realizado anteriormente frente a Bolivia en Chincha, cuando se conformó una selección principalmente con futbolistas que militaban en la Liga 1. El objetivo sería ampliar el universo de jugadores observados por el comando técnico y brindarles una oportunidad de mostrarse con la camiseta de la ‘Bicolor’ ante un rival que todavía está por definirse.
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