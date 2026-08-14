La Selección Peruana continúa definiendo su agenda para los próximos meses y ya analiza nuevos rivales para sus partidos amistosos. En ese contexto, la ‘Bicolor’ podría volver a enfrentarse a dos selecciones asiáticas que disputaron el Mundial 2026, en busca de medirse ante rivales de mayor nivel y prepararse para regresar a la máxima competencia.

La Federación Peruana de Fútbol viene evaluando la posibilidad de disputar este compromiso como parte de la preparación del combinado nacional. Japón y Corea del Sur aparecen como alternativas dentro de las conversaciones para los próximos amistosos de Perú.

Perú vs. Japón. (Foto: Getty Images)

La intención del comando técnico es aprovechar las próximas fechas FIFA para seguir observando jugadores y darle continuidad al proceso iniciado por Mano Menezes. El entrenador brasileño asumió el mando de la ‘Bicolor’ con el objetivo de iniciar una renovación y ya viene trabajando en la planificación de los siguientes compromisos internacionales.

Japón y Corea del Sur no son rivales desconocidos para la Selección Peruana. De hecho, Perú enfrentó a ambos equipos en junio de 2023, cuando disputó una gira por Asia durante el proceso dirigido por Juan Reynoso. En aquella oportunidad, la ‘Bicolor’ venció 1-0 a Corea del Sur y posteriormente cayó 4-1 frente a Japón.

Perú vs. Corea del Sur. (Foto: Getty Images)

Pero el calendario de Perú no solo contempla posibles amistosos ante selecciones mundialistas. Paralelamente, existe un plan conjunto entre la Federación Peruana de Fútbol y la Agremiación de Futbolistas para organizar un partido fuera de fecha FIFA antes de finalizar el año. Este encuentro estaría destinado exclusivamente a jugadores del torneo local.

Bassco Soyer anotó un gol en amistoso ante Bolivia. (Foto: FPF)

Una de las posibilidades que se maneja es que dicho compromiso se dispute en la altura de Puno. “En diciembre puede haber una fecha que se le va a dar a la Agremiación este año, tal como pasó el año pasado con Bolivia. Ahí podría darse la posibilidad de que en diciembre Perú juegue un primer partido con jugadores del medio local y en la altura, siendo Puno una de las opciones”, explicaron en Modo Fútbol.

Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea. (Foto: Getty Images)

La idea sería repetir el ensayo realizado anteriormente frente a Bolivia en Chincha, cuando se conformó una selección principalmente con futbolistas que militaban en la Liga 1. El objetivo sería ampliar el universo de jugadores observados por el comando técnico y brindarles una oportunidad de mostrarse con la camiseta de la ‘Bicolor’ ante un rival que todavía está por definirse.

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