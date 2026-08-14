Cienciano sueña con los cuartos de final de la Copa Sudamericana y una de las grandes figuras de la goleada fue Matías Succar. El delantero anotó un hat-trick en el contundente 6-1 sobre Botafogo, por la ida de los octavos de final, y se convirtió en uno de los principales protagonistas del triunfo. Tras el partido, habló sobre sus goles, el respaldo de sus compañeros y lo que significa afrontar la vuelta en Brasil.

Durante la previa del encuentro se habló mucho de las ausencias que tendría Cienciano y de cómo estas podían afectar el rendimiento del equipo. Sin embargo, el conjunto cusqueño respondió dentro del campo y consiguió una amplia ventaja frente al cuadro brasileño, con Succar como una de sus principales figuras.

“Nosotros sabíamos que las bajas de Carlitos y de Sandy iban a ser sensibles. Carlitos, ahora el equipo tiene racha, pero bueno, somos un equipo, hay variantes y hoy lo hemos podido mostrar”, señaló el atacante, destacando la capacidad del plantel para responder pese a las bajas.

Succar fue consultado también por lo que pasó por su cabeza durante una noche en la que consiguió marcar tres goles ante un rival de jerarquía internacional. El delantero reconoció que fue difícil procesar todo lo que estaba ocurriendo mientras recibía el respaldo de los hinchas en las tribunas.

“Nada, todas las cosas pasaban, pasaban, parecía un sueño, pero nada, hay que seguir, hay que seguir”, comentó Matías Succar, quien consiguió así uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta de Cienciano.

A pesar de la amplia ventaja obtenida en Cusco, el delantero sabe que todavía queda un partido complicado en Brasil. Cienciano deberá disputar los 90 minutos restantes de la serie ante Botafogo, por lo que Succar pidió mantener la concentración y no confiarse por el resultado conseguido.

“Falta la vuelta en Brasil, va a ser súper difícil, hay que mantener la calma”, sostuvo el atacante. El equipo cusqueño viajará con una ventaja de cinco goles, pero deberá completar la clasificación en territorio brasileño.

Finalmente, Matías Succar reveló a quiénes dedicó los tres goles que marcó ante Botafogo. “A mis papás, a mi hermano, a mi enamorada y a toda mi gente cercana que siempre ha estado en las buenas y en las malas”, expresó el delantero, quien también contó que se quedó con la pelota del partido como recuerdo.

“Un hermoso recuerdo, firmada por todos mis compañeros, que si no fuera por ellos, no lo hubiera podido”, señaló Succar sobre el balón que recibió después de su hat-trick. El atacante dejó así una noche inolvidable, pero tiene claro que Cienciano todavía debe completar el trabajo en Brasil.

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