La espera terminó para los aficionados del fútbol peruano. Tras el anuncio oficial de la programación de la Liga 1, se confirmó la fecha y el horario para una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a medirse cara a cara en un compromiso que paralizará al país y que promete ser determinante en las aspiraciones de ambos clubes dentro del campeonato, sobre todo por tratarse de la fecha 9.

El esperado choque quedó pactado para el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La jornada nocturna le añadirá un marco especial a este trascendental encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, donde dos de los candidatos al título saldrán a jugarse tres puntos de oro en la tabla de posiciones.

El escenario elegido para albergar esta cita futbolística será el Estadio Alejandro Villanueva. La casa blanquiazul recibirá un duelo con sabor a revancha para el cuadro íntimo, luego de perder 1-0 en el Torneo Apertura, que buscará aprovechar la localía y el aliento incondicional de su hinchada en el recinto victoriano para quedarse con la victoria en el segundo clásico de la temporada.

Por su parte, la escuadra crema llegará a Matute con la intención de imponer condiciones en terreno visitante y repetir la buena actuación del primer enfrentamiento del año. Con la confirmación del día y la hora por parte de la organización del torneo, tanto los comandos técnicos como ambos planteles ajustan sus calendarios para llegar en la mejor forma a uno de los partidos más electrizantes del calendario nacional.

Universitario y Alianza Lima jugarán por segunda vez en el año: los cremas ganaron 1-0 en el Apertura. | Foto: Liga 1

Alianza Lima vs. Universitario: horarios del partido

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan este sábado 12 de setiembre, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Alianza Lima vs. Universitario: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Universitario, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Liga 1 MAX, disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming vía L1 MAX. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todos los detalles de este encuentro en la web de Depor.

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