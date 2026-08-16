Alianza Lima no disputó uno de sus mejores partidos en lo que va del 2026, pero, pese a ello, consiguió una importante victoria por 1-0 sobre UTC en el estadio Alejandro Villanueva. El triunfo le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Tras el encuentro, Pablo Guede fue autocrítico con el rendimiento del equipo y también se animó a hablar sobre Kevin Quevedo.

Sin embargo, pese al triunfo, Pablo Guede no terminó completamente conforme con el rendimiento de sus dirigidos. El entrenador argentino realizó una autocrítica y diferenció claramente lo mostrado por el equipo durante los dos tiempos.

“Con el juego no, pensé en esa pregunta por el resultado. Con el resultado sí, la verdad que sí. Y con el juego, la verdad que no estuvimos todo lo fino que solemos estar”, señaló Guede tras el compromiso.

El estratega explicó que durante la primera mitad encontró aspectos positivos, especialmente por la recuperación de balones en campo rival. Sin embargo, también reconoció que al equipo le costó encontrar los espacios necesarios para generar más ocasiones.

“Recuperamos muchas pelotas en campo de ellos, nos costó encontrar los espacios para poder generar ocasiones en el primer tiempo”, sostuvo el técnico blanquiazul.

Guede fue mucho más contundente al referirse a lo ocurrido después del descanso. El entrenador consideró que Alianza Lima bajó considerablemente su nivel y dejó una frase que resume su análisis: “El primer tiempo me gustó, en el segundo tiempo nada. Cero”.

Pese a la autocrítica, Guede también tuvo palabras de reconocimiento para UTC. El técnico aliancista consideró que el conjunto cajamarquino planteó un partido complicado, redujo espacios y tuvo méritos para poner en dificultades a su equipo.

“No estuvimos tan acertados de cara al gol porque tuvimos varias, pero son partidos así. La verdad que hay que felicitar a UTC porque sabía que no iba a ser fácil”, afirmó Guede, quien destacó que el rival “no merecía perder”.

Finalmente, el entrenador también dejó claro que los errores tendrán cada vez un mayor costo conforme avance el campeonato. “Creo que cada vez que vayan pasando más las jornadas, los errores se van a vender más caros”, sostuvo. Con el triunfo, Alianza Lima alcanzó los 11 puntos y se mantiene como uno de los protagonistas del Clausura.

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