Alianza Lima, junto a Universitario, Sporting Cristal y FBC Melgar, tiene una de las mejores canteras del fútbol peruano, sin embargo, no logra exportar jugadores como lo supo hacer en años anteriores, por lo que apuesta por incorporar jugadores jóvenes.
En las últimas horas se confirmó el fichaje del atacante por banda Hiroshi Mejía de 19 años, quien jugará con camiseta blanquiazul por las próximas dos temporadas.
Si bien iniciará la temporada integrando al equipo íntimo que participa en la Liga 3, el ex Universitario es visto con muy buenos ojos en La Victoria y se espera que pueda alternar también en el primer equipo que dirigirá el argentino Pablo Guede.
Además, por sus importantes condiciones en ataque, se espera que en el mediano plazo pueda ser vendido aun club del extranjero, dejando así un beneficio económico en las arcas de Alianza Lima.
Cabe mencionar que también integró la selección Sub 17, en la que se destacó por su gran velocidad y velocidad en el uno contra uno.
Mide 1.77 cm y juega como delantero. Se acomoda mejor por la punta izquierda, aunque también le ha tocado hacerlo por la derecha. También jugó en Cantolao.
