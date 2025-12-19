La planificación para la temporada 2026 en Alianza Lima ha dado un golpe de autoridad en el mercado local con la oficialización de una de las “joyas” del campeonato. D’Alessandro Montenegro, lateral derecho de 22 años, estampó su firma por las próximas tres temporadas, convirtiéndose en una de las apuestas más fuertes de la gerencia deportiva. El jugador llega procedente de ADT de Tarma, club donde logró consolidarse como titular indiscutible y una de las revelaciones del año que acaba de finalizar. Hoy en Depor te contamos más sobre él.

Nacido en Lima, D’Alessandro Montenegro se ha presentado como uno de los fichajes más sorpresivos del año, pues nadie lo tenía en el radar en meses anteriores. Su nombre apenas empezó a sonar en el último mes cuando se conoció el interés de los Navarro, para adquirirlo como pieza del plantel del 2026.

El perfil de Montenegro encaja perfectamente con la búsqueda de renovación generacional que intenta implementar el cuadro victoriano. Nacido el 14 de junio de 2003 y con 1.80 metros de estatura, el defensor destaca por su despliegue físico y vocación ofensiva por la banda diestra.

Su llegada no es una casualidad, sino el resultado de un seguimiento exhaustivo por parte del área de scouting, que valoró su capacidad para cumplir funciones tanto de marcador de punta como de carrilero en línea de cinco. Posiciones que ha venido desempeñando también en el conjunto tarmeño.

D'Alessandro Montenegro. (Foto: ADT)

Números en la temporada 2025

Montenegro fue una pieza inamovible en el esquema de su ex equipo, disputando un total de 31 partidos entre la Liga 1 (Apertura y Clausura) y la Copa Sudamericana. Su aporte no se limitó a la marca, sino que fue influyente en el ataque: registró 2 goles y brindó 5 asistencias, estadísticas que lo situaron entre los laterales más productivos del torneo local.

Un detalle que emociona al hincha y que ha sido clave en su presentación es su pasado formativo. D’Alessandro Montenegro regresa a casa, pues hizo sus divisiones menores en Alianza Lima antes de salir a buscar oportunidades profesionales. Este retorno añade un componente emocional al fichaje, que muy pocos quizá conocían de él.

Antes de su explosión en ADT, la trayectoria de Montenegro incluyó pasos importantes que forjaron su carácter. Tras dejar las inferiores íntimas, tuvo un paso por la Universidad San Martín y posteriormente defendió la camiseta de Deportivo Llacuabamba en el ascenso, donde comenzó a ganar el roce necesario.

Su llegada a Tarma en el 2023, representó un importante reto por jugar en la reserva de un equipo que disputaba también la primera división nacional. Pero ya en el 2024 fue el punto de inflexión, pues fue promovido, permitiéndole mostrarse en la máxima categoría y en torneos internacionales.

D'Alessandro Montenegro debutó en el 2024 con el cuadro de ADT, en la foto se lo ve junto a Gu Rum Choi también ex jugador tarmeño.

Convocatoria a la Selección Peruana

Su rendimiento sobresaliente durante el último año lo puso en la órbita de la selección peruana absoluta. En octubre de 2025, el lateral recibió su primer llamado a la ‘Bicolor’ para los amistosos internacionales, llegando a integrar el banco de suplentes en el duelo ante Chile. Aunque no sumó minutos en esa ocasión, su presencia en la Videna confirmó que es un jugador con proyección de Selección.

La operación para su fichaje requirió de una negociación directa entre clubes, ya que el jugador mantenía contrato vigente con ADT hasta finales del 2026. Alianza Lima decidió ejecutar una compra del pase, valorado en el mercado en una cifra cercana a los 500 mil euros, demostrando que la directiva no escatimó recursos para asegurar a quien consideran el dueño de la banda derecha para el próximo lustro.

D’Alessandro Montenegro se integrará a la pretemporada el próximo 3 de enero bajo las órdenes del nuevo comando técnico. Su misión será llenar el vacío dejado por Guillermo Enrique y competir por el puesto titular desde el primer día. Con la ‘Noche Blanquiazul’ en el horizonte, el joven lateral se prepara para el reto más grande de su carrera: demostrar en Matute que la promesa se ha convertido en realidad.

D'Alessandro formó parte del último grupo de la Selección Peruana en su amistoso con Chile. (Foto: FPF)

