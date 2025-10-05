En una tarde amarga para el cuadro íntimo, Alianza Lima volvió a dejar escapar puntos valiosos en el Torneo Clausura 2025 y quedó aún más rezagado en la lucha por el título. El tropiezo frente a Alianza Universidad de Huánuco no solo significó un duro golpe en lo deportivo, sino también un reflejo de la inestabilidad que vive el equipo en esta etapa del campeonato. En medio de ese panorama, una imagen llamó particularmente la atención: la expulsión de Hernán Barcos por una acción innecesaria que condicionó el partido desde temprano.

Lejos de buscar excusas, el experimentado atacante asumió la responsabilidad del mal resultado y evitó pronunciarse sobre el arbitraje de Jordi Espinoza. Sin embargo, sus palabras posteriores dejaron un mensaje de mayor alcance, uno que trascendió lo sucedido en la cancha y puso en evidencia su descontento con la situación general del fútbol peruano.

“No voy a hablar del arbitraje, los responsables del resultado somos nosotros. Tenemos que trabajar adentro. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, para dónde está yendo el fútbol peruano. Con los líderes que tenemos, es muy difícil”, expresó el ‘Pirata’ en diálogo con Ovación, reflejando su molestia por el rumbo que ha tomado el torneo local.

Alianza Lima y Alianza Universidad se enfrentaron en el Heraclio Tapia de Huánuco. (Foto: Liga 1)

El argentino, uno de los futbolistas más emblemáticos del plantel, también destacó el papel de la hinchada blanquiazul, a la que considera víctima de un sistema que no está respondiendo a sus expectativas. Para Barcos, el fervor del aficionado contrasta con la mala organización que visualiza dentro del campeonato.

“Me da mucha pena por la hinchada que es muy pasional. El hincha va, acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas”, añadió el goleador, dejando entrever su frustración no solo por la derrota, sino por un entorno futbolístico que considera cada vez más deteriorado.

La caída en Huánuco, además, profundiza el mal momento de Alianza Lima, que acumula resultados irregulares y ha perdido consistencia tanto en casa como fuera de ella. El propio Barcos, símbolo de liderazgo dentro del grupo, sabe que el margen de error es cada vez menor si el club pretende asegurar un cupo a torneos internacionales.

Su expulsión, más allá de lo anecdótico, es también una muestra de la tensión que vive el plantel en esta etapa de la temporada. El atacante, que ha sido clave en los últimos años con su experiencia y goles, enfrenta ahora un escenario en el que su voz toma peso no solo como futbolista, sino como referente que busca llamar la atención sobre un problema estructural.

Mientras Alianza intenta recomponerse, las palabras de Barcos resuenan como una advertencia. Su crítica al liderazgo del fútbol peruano se suma a las de otros referentes que han pedido cambios profundos en la gestión y en el desarrollo del torneo. En medio de la frustración, el ‘Pirata’ vuelve a mostrarse como una figura que, más allá de los resultados, sigue comprometida con el bienestar del hincha y del deporte que lo trajo a Perú.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de enfrentar a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

