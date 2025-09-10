En el regreso del Torneo Clausura luego de la pausa por las Eliminatorias, Alianza Lima solicitó un cambio en la terna arbitral para el partido con Deportivo Garcilaso. Los íntimos no ven con buenos ojos la designación de Diego Haro para dicho compromiso, este sábado 13 de septiembre cuando se juegue la fecha 8 del campeonato. Dicha notificación al club no fue nada bien recibida por los directivos blanquiazules, quienes no dudaron en alzar la voz frente a la CONAR.

Y es que los íntimos presentaron un comunicado explicando que días anteriores ya habían reclamado la presencia de Diego Haro y también de Augusto Menéndez; adjuntando la respuesta de la secretaría de la CONAR que confirmaba que dicha carta iba a ser reenviada a los directivos para su evaluación. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

En diálogo con RPP, el director deportivo aliancista Franco Navarro alzó la voz contra el arbitraje. “Hace un mes mandamos una carta con argumentos pidiendo que Diego Haro no nos arbitre, pero igual lo programan ante Garcilaso. La soberbia de Víctor Hugo Carrillo nos molesta. Tendría que analizar lo que viene haciendo”, declaró el exfutbolista.

Por otro lado, señaló que sigue a la espera de una respuesta de la Comisión de Apelaciones con respecto a las sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés. “Nosotros enviamos el sábado la apelación sobre las sanciones en el clásico y hasta hoy no tenemos respuesta. Así como la Comisión de Apelaciones se reunió en tiempo récord para habilitar al estadio Monumental, queremos que ahora nos respondan”, agregó.

Alianza Lima pidió que Diego Haro no sea el árbitro de su próximo partido ante Deportivo Garcilaso. (Foto: AFP)

El futuro de Néstor Gorosito: ¿Lo siguen en Videna?

Con respecto a ‘Pipo’, en las últimas horas creció el rumor de que el DT de Alianza Lima podría estar en la mira de la Federación Peruana de Fútbol para ser el próximo entrenador de la Selección Peruana, justo cuando ya se confirmó la salida de Óscar Ibañez, pensando en el proceso al Mundial 2030. Franco Navarro fue tajante con este tema.

“Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No hemos hablado de ese tema, pero dejémoslo en Alianza por favor, no me generen estrés desde ahora. Estoy tranquilo”, indicó el director deportivo aliancista, agregando que la renovación del argentino, con contrato hasta diciembre del 2025, va por buen camino y podría ser anunciado en las próximas semanas.

De paso, el ‘Pepón’ llenó de elogios al ‘Pipo’. “Nos ha sorprendido porque con esa personalidad que tiene, y lo dicen los propios jugadores, ha podido encontrar ese equilibrio y manejo que necesitaba el club. Además, los resultados hablan por sí solos”, finalizó Navarro.

El plan de Franco Navarro es asegurar la renovación de Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

