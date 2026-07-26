Alianza Lima empató ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura y el partido dejó una polémica, luego de que no se cobrara un penal a favor del cuadro ‘blanquiazul’ tras un codazo dentro del área. Quien alzó la voz fue Franco Navarro, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, que mostró toda su indignación por el videoarbitraje y aseguró que el trabajo realizado por el plantel terminó perjudicado por decisiones que considera inexplicables.

“Es increíble que con todos los medios tecnológicos que existen no puedan ver un penal tan claro. Podemos entender que el árbitro no lo vea, pero el VAR, que está cómodamente en una oficina, es increíble que no lo vea. Estamos indignados”, manifestó.

Navarro sostuvo que la jugada pudo cambiar el rumbo del partido y lamentó que, pese a las herramientas tecnológicas disponibles, la acción no haya sido revisada correctamente. Además, reveló que conversó con el árbitro Augusto Menéndez, quien le aseguró que, desde su punto de vista, la acción no ameritaba sanción.

“Se lo dije respetuosamente. Estamos sorprendidos de que no puedan ver un penal tan grande. Él me dijo que para él no era penal, pero es muy difícil de creer que tampoco lo vea el VAR”, afirmó.

El dirigente también denunció que la delegación íntima vivió momentos complicados antes del compromiso. Según explicó, durante la madrugada previa al partido el hotel de concentración fue afectado por explosiones de bombas y fuegos artificiales que alteraron el descanso del plantel.

“Es dificilísimo venir a jugar acá. No nos quejamos de la geografía, pero anoche nos tiraron bombas y fuegos artificiales desde la una hasta las cinco de la mañana. La verdad es que estamos súper indignados con todo lo que hemos vivido”, señaló.

Otro de los temas que tocó Navarro fue el comportamiento del juez principal durante el encuentro. Incluso aseguró que el árbitro habría tenido expresiones inapropiadas contra Fernando Gaibor, situación que, según indicó, debe ser erradicada del fútbol peruano.

“Fernando me comentó que hubo improperios dentro de la cancha. Nosotros vamos a defender al club, a los jugadores y al trabajo que estamos haciendo. No pedimos que nos ayuden, simplemente que cobren lo justo”, declaró.

Pese al malestar por el arbitraje, el gerente deportivo dejó en claro que el objetivo del equipo no cambia. Remarcó que Alianza Lima continuará luchando por conquistar el Torneo Clausura y evitar una definición nacional al final de la temporada.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando para ganar el Torneo Clausura y que no hayan finales. Nosotros en todo el año hemos perdido un solo partido y esperamos seguir así”, expresó.

Finalmente, Navarro también se refirió al mercado de fichajes. Confirmó que la incorporación del chileno Nicolás Díaz era una operación que el club venía trabajando desde hace varias semanas, mientras evitó pronunciarse sobre la posibilidad de incorporar a Pedro Gallese, aunque dejó abierta la puerta a nuevos movimientos antes del cierre del libro de pases.

“No está cerrado el plantel hasta que cierre el libro de pases. Ahora prefiero hablar de los jugadores que tenemos, porque contamos con un grupo espectacular”, concluyó.

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