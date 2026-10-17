Sporting Cristal ya comenzó a planificar la temporada 2027, mientras continúa enfocado en la lucha por el Torneo Clausura. En ese escenario, uno de los nombres que aparece en los planes de la institución es el de Agustín Álvarez Wallace, mediocampista uruguayo que se ha ganado un lugar en el equipo de Roberto Mosquera.

El volante llegó al conjunto rimense para afrontar el Torneo Clausura 2026, cedido por Montevideo City Torque hasta el final de la temporada. Sin embargo, sus actuaciones han convencido a la directiva celeste, que busca encontrar la fórmula para mantenerlo en el plantel.

De acuerdo con la información difundida en el programa Estudio Fútbol, Sporting Cristal tiene la intención de ejecutar la opción de compra del futbolista. No obstante, todavía existe un factor que condiciona el inicio de las conversaciones con su entorno.

“Están esperando la confirmación de cuántos extranjeros se permitirán. Por eso aún no se ha conversado con su entorno, pero sé que lo tienen muy bien considerado, y esperan que se pueda quedar. Dependerá del reglamento, que al fin y al cabo es lo que pesa”, explicaron.

La decisión final dependerá, por tanto, de las disposiciones que establezcan la Federación Peruana de Fútbol y la Liga 1 sobre los cupos de jugadores extranjeros para la campaña 2027. Hasta que se conozcan esas condiciones, el club deberá esperar para avanzar formalmente con la operación.

Desde su llegada, Álvarez Wallace se ha consolidado en el mediocampo celeste, donde comparte funciones con Yoshimar Yotún. Su presencia cobró mayor importancia tras la salida de Gustavo Cazonatti, por lo que su continuidad representa una opción que la institución busca asegurar.

El uruguayo no es el único futbolista cuyo futuro está siendo evaluado en La Florida. Sporting Cristal también trabaja en la continuidad de jugadores como Yoshimar Yotún, Santiago González, Luis Iberico, Leandro Sosa, Martín Távara, Irven Ávila, Ian Wisdom y Jair Moretti, pensando en la conformación del plantel para el próximo año.

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