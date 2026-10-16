La Federación Peruana de Fútbol continúa trabajando intensamente para asegurar el futuro del balompié nacional mediante una renovada estrategia internacional que promete grandes resultados a largo plazo. Manuel Barreto, actual director de selecciones juveniles, brindó detalles exclusivos sobre el minucioso plan de seguimiento que implementarán próximamente para captar nuevos talentos esparcidos por diferentes continentes. El ambicioso proyecto institucional busca establecer vínculos directos con jóvenes promesas que militan en el extranjero, adelantándose a otras potencias mundiales que también intentan convocar a estos destacados futbolistas.

Después de una fecha FIFA con resultados negativos para la Selección Peruana, donde en 4 partidos sumó apenas 1 empate y 3 derrotas, las opciones para una renovación del plantel recaerían en que también las bases del fútbol formativo puedan moverse conforme a las necesidades de la ‘Bicolor’.

Es por ello que el directivo peruano confirmó que aprovecharán al máximo un próximo viaje estratégico hacia Azerbaiyán. Una vez finalizada dicha importante gira asiática, el jefe principal de ojeadores y el respectivo secretario técnico emprenderán inmediatamente un recorrido exhaustivo por toda Europa para visitar personalmente a los diversos jugadores internacionales monitoreados en carpeta.

Manuel Barreto. (Foto: Getty Images)

El propósito principal busca afianzar los lazos profesionales. “Para no sólo cimentar el vínculo con ellos, sino también con sus clubes. Entendiendo que tenemos chicos, como por ejemplo, Aitor León, que lo llamó la selección de España”, explicó Barreto.

Asimismo, el directivo profundizó sobre las notorias dificultades operativas. “Hay chicos que los llaman de otra, los llama Italia, peleamos con grandes. Entonces, el scouting es una red de relaciones, es muy importante para nosotros hacer este viaje”, indicó el exfutbolista para resaltar la indudable necesidad de generar muchísima presencia internacional continua durante estos meses.

Bajo esa misma línea argumentativa, destacó la relevancia de estos encuentros. “Poder visitar a los jugadores que ya están, o posibles jugadores que puedan venir, para que finalmente se den casos como el de Gruber”, agregó. El directivo valoró profundamente el increíble ascenso profesional del defensor germano-peruano en el exigente extranjero.

Busca replicar el modelo de Fabio Gruber

Si bien aún no ha podido consolidarse como titular en el equipo de Mano Menezes, aseguró que es una pieza importante que pudo unirse al equipo de manera rápida. “Yo creo que un caso de éxito muy notorio y notable es el de Fabio Gruber, cómo llegó, cómo vino en un viaje exprés a Lima para sacar sus papeles”, recordó.

Para culminar, detalló cómo esta oportuna intervención federativa benefició rotundamente al espigado zaguero. “Siendo un jugador de Bundesliga 2 y hoy está en Bundesliga 1, haciéndolo súper bien y triplicando, cuadriplicando su valor de mercado, en beneficio de qué? De la selección nacional”, concluyó sumamente feliz proyectando un gran futuro venidero para todos los peruanos.

TE PUEDE INTERESAR