Deportivo Garcilaso sigue en la pelea por el Torneo Clausura y no piensa bajar los brazos pese a su reciente derrota ante Sport Huancayo. El conjunto cusqueño perdió por 1-0 en la última jornada, pero Patrick Zubczuk mantiene la ilusión de luchar por el título y considera que la definición del campeonato podría llegar recién en la fecha final.

El arquero reconoció que el resultado no era el esperado y que el equipo no tuvo su mejor presentación frente al ‘Rojo Matador’. “Contra Huancayo fue un tropezón que no esperábamos e hicimos un mal partido. Creo que le salió el plan a la perfección a Huancayo”, comentó al analizar el encuentro.

Pese a este traspié, Zubczuk resaltó la competitividad que existe en la Liga 1 y lo ajustada que está la lucha por los primeros lugares. Para el guardameta, la disputa por el campeonato se mantiene abierta y los equipos involucrados tendrán que sostener la regularidad en las jornadas que restan.

“El torneo está muy lindo. Desde que tengo uso de razón, no recuerdo un torneo peleado como este. Seguramente se define en la última fecha”, sostuvo el portero, convencido de que la emoción se mantendrá hasta el cierre del campeonato.

El futbolista también destacó la ilusión que existe dentro del plantel de Deportivo Garcilaso por alcanzar el objetivo. Aunque el último resultado significó un golpe, el grupo mantiene la confianza y considera que todavía tiene opciones de seguir compitiendo en la parte alta de la tabla.

“Nos ilusiona mucho el campeonato, estamos cerca de la ‘U’ en el acumulado. El grupo está muy fuerte y muy unido”, añadió Zubczuk, quien espera que el equipo pueda recuperarse rápidamente y volver a sumar puntos importantes

Ahora, Deportivo Garcilaso tendrá que enfocarse en su próximo compromiso frente a FBC Melgar, un rival que también buscará hacerse fuerte en casa. Para el cuadro cusqueño, sumar será fundamental para no alejarse de sus objetivos y continuar en la pelea durante la recta final del Torneo Clausura.

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