La selección peruana ya tiene confirmado un nuevo compromiso en su calendario. La cuenta oficial de la Bicolor anunció que Perú enfrentará a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre en la ciudad de Lima, en un partido amistoso que permitirá al combinado nacional seguir sumando minutos de competencia, de cara a las nuevas Eliminatorias de cara al Mundial 2030 y próxima Copa América.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la selección peruana, que hizo pública la programación del encuentro ante el conjunto altiplánico.
El duelo ante Bolivia representará una nueva oportunidad para que el equipo nacional dirigido por Mano Menezes evalúe su rendimiento frente a un rival sudamericano y continúe trabajando en la consolidación de su plantel.
Por ahora, el anuncio confirma la fecha y la ciudad en la que se disputará el compromiso. Los detalles adicionales, como el estadio, el horario y la venta de entradas, deberán ser precisados por los organizadores.
De esta manera, Perú se prepara para afrontar un nuevo amistoso internacional en noviembre, con la expectativa de aprovechar la fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación.
Recordemos que la selección peruana al mando de Mano Menezes ha disputado 8 partidos amistosos, de los cuales, consiguió un triunfo, dos empates y cinco derrotas.
|Partido
|Resultado
|Perú vs. Senegal
|0-2
|Perú vs. Honduras
|2-2
|Haiti vs. Perú
|1-2
|España vs. Perú
|3-1
|Estados Unidos vs. Perú
|4-1
|México vs. Perú
|1-1
|Canadá vs. Perú
|2-0
|Colombia vs. Perú
|2-0
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