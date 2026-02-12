Alianza Lima tuvo una noche para el olvido y quedó fuera de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules, pese a ser los amplios favoritos para superar la Fase 1 del torneo, fueron eliminados por el debutante club paraguayo 2 de Mayo, que empató 1-1 el último miércoles en Matute y selló su clasificación, tras su triunfo de la semana pasada en en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Finalizado el encuentro, y con un ambiente plagado de críticas al equipo, declaro el entrenador argentino Pablo Guede para compartir sus impresiones del primer fracaso deportivo de la institución en la temporada. El estratega se refirió a la serie frente a un equipo que dijo apenas le remató un par de veces en los dos juegos.

“Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon dos veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles”, comentó en conferencia de prensa.

“Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, añadió Guede.

Por otro lado, fue consultado sobre la responsabilidad de patear los penales en el partido, algo que recaía sobre Paolo Guerrero, pero causó mucha sorpresa cuando fue el ecuatoriano Eryc Castillo quien tomó el balón luego de que se sancionara la infrancción a favor de los blanquiazules en área rival.

“No me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó bien y hoy le tocó fallar”, dijo el argentino de 51 años.

Pablo Guede resignado tras el final del partido en Matute. (Foto: GEC)

Fuera de la competencia internacional, ahora Alianza Lima se debe enfocar en ganar el Torneo Apertura de la Liga 1, donde marcha en el primer lugar con puntaje perfecto, jugadas las dos primeras fechas del campeonato.

Este sábado, los blanquiazules viajarán a Trujillo para enfrentarse este sábado 14 de febrero, desde las 8:00 p.m., ante Alianza Atlético en el estadio Mansiche, por la tercera jornada de la competición local.

