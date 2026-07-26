Momentos de mucha preocupación se vivieron en Alianza Lima luego de que Gianfranco Chávez sufriera una descompensación tras el encuentro frente a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. El defensor tuvo que ser retirado del estadio y trasladado en ambulancia a un centro médico para ser sometido a exámenes de emergencia.
Todo comenzó durante el compromiso, cuando Chávez recibió un fuerte golpe en la cabeza. Pese a que inicialmente quiso continuar en el terreno de juego, el malestar persistió y el cuerpo médico decidió sustituirlo para evitar mayores riesgos. Minutos después, su estado de salud empeoró mientras permanecía en el banco de suplentes.
La situación generó gran inquietud entre sus compañeros, el comando técnico y los hinchas presentes en Matute. Las imágenes del zaguero siendo retirado en camilla y posteriormente trasladado en ambulancia hicieron temer por una lesión de mayor gravedad.
Sin embargo, horas más tarde llegaron noticias alentadoras. A través de un video, se pudo observar a Gianfranco Chávez saliendo del hospital por sus propios medios, acompañado de familiares y miembros del club, mostrando un evidente estado de recuperación.
El hecho llevó tranquilidad en tienda blanquiazul, ya que el futbolista no presentó complicaciones mayores tras la evaluación médica. Ahora continuará bajo observación y será sometido a nuevos controles antes de definir cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con normalidad.
La evolución del defensor será seguida de cerca por el comando técnico de Pablo Guede, considerando que Chávez es una de las principales alternativas para la zaga íntima en este Torneo Clausura. Su disponibilidad para los próximos encuentros dependerá de cómo responda durante los próximos días.
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