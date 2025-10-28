Con el triunfo de Universitario de Deportes en Tarma y la resolución de la Liga 1 2025, el trabajo no termina para el resto de clubes, pues los que están en la parte alta de la tabla de posiciones todavía tienen una tarea pendiente para definir a los tres clasificados a los play-offs para definir a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Alianza Lima, por supuesto, es uno de los equipos involucrados en esta disputa.

El cuadro de La Victoria ya tiene su boleto para la Libertadores del próximo año, pero aún debe pelear para asegurar su espacio en la fase de grupos y no tener que afrontar las fases previas como en esta temporada. En medio de esa tarea pendiente desde lo deportivo, es imposible que no se barajen los posibles cambios en el plantel pensando en el 2026.

Así pues, uno de los nombres que genera interrogantes en la hinchada blanquiazul es el de Guillermo Enrique, lateral derecho que está a préstamo hasta finales de diciembre y que después de eso debería de volver al club dueño de su pase, Gimnasia y Esgrima La Plata. En dicha institución, el futbolista de 25 años tiene contrato hasta el cierre del 2026.

Este martes, luego de los trabajos en el predio del Club Esther Grande de Bentín, Enrique charló brevemente con los medios de comunicación y aclaró cuál es su situación en Alianza Lima. Según reveló, su mayor deseo es seguir en el equipo ya que se siente muy a gusto con el respaldo del comando técnico de Néstor Gorosito.

“Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme, pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al ‘profe’ y a su comando técnico; ellos me han salvado de cosas importantes”, sostuvo ante las preguntas de los periodistas que lo abordaron.

Guillermo Enrique registra un gol y una asistencia con Alianza Lima en el 2025. (Foto: Getty Images)

Lo cierto es que, según informó hace unos días el periodista José Varela, hasta el momento no hay ningún avance en las negociaciones por Guillermo Enrique. Y es que si Alianza Lima quiere seguir contando con sus servicios, tendrá que llegar a un acuerdo con el conjunto de La Plata por la compra definitiva de su pase.

Por otro lado, desde hace semanas se viene hablando del interés de los íntimos en sumar a Luis Advíncula, quien no tiene lugar en Boca Juniors y el último lunes apenas volvió a sumar minutos en el triunfo por 3-1 sobre Barracas Central. Aunque por ahora no hay un trato directo con el ‘Xeneize’ por el ‘Rayo’, es un futbolista que gusta. Si finalmente se concreta o avanzan las tratativas, lo más seguro es que Enrique no continúe. Veremos qué sucede tras el cierre definitivo de la temporada.

Guillermo Enrique tiene contrato con Gimnasia y Esgrima La Plata hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR