Si bien dejó algunas buenas imprecisiones durante sus primeros meses en Alianza Lima, Guillermo Enrique no redondeó un año positivo durante su estadía en el fútbol peruano y en tienda íntima decidieron no negociar con Gimnasia y Esgrima La Plata para la compra de su pase. Así pues, el lateral derecho tuvo que regresar a Argentina para definir su futuro, el mismo que tuvo su punto de quiebre durante el último fin de semana.

Sin la chance de quedarse en el Perú, se esperaba que Enrique cumpliera su contrato con el ‘Lobo’, el cual finalizaba en diciembre de este año. Sin embargo, con el correr de las semanas su permanencia de fue dilatando y, para no entorpecer más el asunto, ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión del vínculo. Con esto de por medio, el marcador pudo finiquitar su llegada a Aldosivi para disputar la Liga Profesional Argentina 2026.

De esta manera, el exjugador de Alianza Lima se quedará en su país para aportar con su experiencia a que Aldosivi no vuelva a pelear por los últimos lugares, tal como sucedió en el 2025. Recordemos que el equipo de Mar del Plata evitó caer en la Primera Nacional, alejándose de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, clubes que perdieron la categoría entre la tabla de promedios y la general.

Debido a que Guillermo Enrique se formó en Gimnasia y Esgrima La Plata, su despedida fue bastante sentida a través de sus redes sociales. Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista no pudo evitar los sentimientos encontrados por dejar el cuadro que le dio la oportunidad de debutar como profesional en el 2021.

“Querida familia gimnasista, me toca despedirme de este hermoso club, gracias por haberme hecho tan feliz durante todos los años en el club, donde me formaron como jugador y persona. También quería pedirles disculpas por cada uno de esos partidos donde no me salieron las cosas como hubiera querido o como ustedes esperaban”, escribió.

Guillermo Enrique marcó un gol y dio una asistencia en su paso por Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Asimismo, lamentó no quedarse e hizo hincapié en que le hubiera gustado marcharse en otro contexto. “Jamás fue con intención de hacerle algún daño al club, al contrario siempre me brindé al 100% por esta institución. Me duele en el alma irme de esta manera, la verdad hubiera preferido que se termine de otra manera, pero cuando un club te informa una decisión, hay que respetarla”, agregó.

En su paso por Alianza Lima, Guillermo Enrique disputó 35 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, marcando un gol y sirviendo una asistencia. Aunque al comienzo se ganó la titularidad por el flanco derecho, terminó el año perdiendo la confianza de Néstor Gorosito y quedó relegado a un segundo plano durante los últimos meses.

En una de sus últimas declaraciones como futbolista íntimo, Enrique afirmó que su no continuidad tuvo que ver más con una decisión del club, que con sus problemas físicos. “Simplemente se debe a que el club decidió no renovarme y traer a otros jugadores para la posición en la que yo jugaba”, sostuvo en TV Perú Deportes.

Guillermo Enrique rescindió su contrato con Gimnasia y Esgrima La Plata. (Foto: EFE)

TE PUEDE INTERESAR