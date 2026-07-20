Lo que hasta hace unos días era un secreto a voces, terminó confirmándose este lunes a través de un comunicado oficial de Alianza Lima: Guillermo Viscarra, quien justamente no había salido en lista para el partido del último domingo ante Sport Huancayo, no seguirá más en el club. Luego de más de una temporada en tienda victoriana, el portero boliviano llegó un acuerdo para la finalización de su vínculo en busca de mejores oportunidades en esta etapa de su carrera profesional.

Pese a haber perdido protagonismo luego de una lesión a inicios de temporada, Viscarra se marcha de Alianza Lima dejando un grato recuerdo en la hinchada por sus buenas actuaciones a nivel internacional, especialmente aquella en la recordada noche en La Bombonera, donde una de sus atajadas fue clave para eliminar a Boca Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Fue una tanda de penales que los íntimos no olvidarán jamás y lo tuvieron a él como uno de los protagonistas.

“Algunas fotografías guardan recuerdos . Otras, cuentan historias. La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores. ¡Gracias por todo, ‘Billy’! Que esta nueva etapa para ti llegue cargada de éxitos”, se lee en el emotivo mensaje pública por los blanquiazules.

“De mutuo acuerdo, nuestra institución y el futbolista Guillermo Viscarra han decidido dar por finalizado su vínculo contractual. Agradecemos a Guillermo por su profesionalismo y compromiso durante el año y medio en que defendió nuestra camiseta blanquiazul”, añaden, aclarando que la desvinculación del portero boliviano se dio de mutuo acuerdo.

El emotivo comunicado de Alianza Lima anunciando la salida de Guillermo Viscarra. (Imagen: Alianza Lima)

El nacido en Santa Cruz de la Sierra llegó a Alianza Lima para afrontar la temporada 2025, ganándose el cariño de los fanáticos blanquiazules gracias a sus importantes intervenciones en la Copa Libertadores y Sudamericana, convirtiéndose en pieza clave durante la gran campaña internacional que hicieron en el curso pasado.

En cuanto sus números, Guillermo Viscarra disputó 51 partidos en Alianza Lima entre todas las competiciones, recibiendo 52 goles y dejando su arco invicto en 17 oportunidades. Aunque no pudo ganar ningún título nacional con los victorianos, se marchará dejando gratos recuerdos en la hinchada. Ojo al detalle: su salida liberó un cupo de extranjero para el fichaje del defensor chileno Nicolás Díaz.

Por otro lado, su salida se da en medio de la posible incorporación de Pedro Gallese, quien está definiendo su salida de Deportivo Cali para volver a Alianza Lima, club donde militó en el 2019, como agente libre. La gestión la viene realizando Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, quien entabló una buena relación con el ‘Pulpo’ cuando trabajó en la Federación Peruana de Fútbol. Se avecinan días cruciales en La Victoria.

Guillermo Viscarra disputó 51 partidos en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR