Hernán Barcos se ha convertido en un símbolo de Alianza Lima, no solo por sus goles decisivos, sino también por su liderazgo con el club. Su influencia trasciende más allá de los 90 minutos, y lo demostró nuevamente luego de la victoria sobre Sport Boys por 3-0 en la fecha 12 del Torneo Clausura 2024. A pesar de no haber sido titular en este encuentro debido a la presencia de Paolo Guerrero, el ‘Pirata’ celebró el primer gol oficial del ‘Depredador’ con la camiseta blanquiazul. El delantero argentino dejó en claro que, aunque no siempre esté en el campo, su apoyo al equipo es constante. Y no perdió la oportunidad de enviar un mensaje a Universitario de Deportes, el rival directo en la lucha por el campeonato, recordándoles que aún quedan cinco ‘finales’ por disputar.

La victoria ante Sport Boys no solo fue un respiro para Alianza Lima tras la dura derrota sufrida en la jornada anterior ante Atlético Grau, sino que también les permitió recuperar momentáneamente el liderato del Torneo Clausura. Bajo la dirección técnica de Mariano Soso, el equipo blanquiazul mostró su mejor versión, dominando a a Sport Boys de principio a fin.

“Contento por la victoria, necesitábamos ganar. Veníamos de una derrota difícil, pero contento. Ahora ya nos quedan cinco finales que hay que ganarlas”, expresó Barcos a los medios de comunicación presentes en zona mixta del Estadio Nacional.





El apoyo del ‘Pirata’ a Paolo Guerrero





Hernán Barcos ingresó en el segundo tiempo del partido, reemplazando a Paolo Guerrero, quien había anotado su primer gol oficial con Alianza Lima minutos antes. Lejos de mostrar algún signo de incomodidad por no ser titular, el argentino se mostró feliz por el tanto de su compañero.

“Contento por Paolo, lo venía buscando. Creo que es un sueño para él poder hacer un gol con la camiseta de Alianza, y se lo merece también porque lo viene buscando. Siempre para un delantero es importante hacer goles. Tanto para Paolo como para Pablo (Sabbag), es bueno que hagan goles”, comentó el ‘Pirata’.





El recado a Universitario de Deportes





La lucha por el Clausura está al rojo vivo, y Alianza Lima tiene en Universitario de Deportes a su principal competidor. Los cremas, que enfrentan a Unión Comercio este domingo, buscarán retomar la cima de la tabla, y Barcos es consciente de ello. Sin embargo, el delantero mantiene la calma y la convicción de que su equipo hará lo necesario para quedarse con el campeonato.

“Obviamente hay que estar pendiente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y después esperar a ver qué pasa. Vamos a ir a buscar estas cinco finales que tenemos y trataremos de ganarlas”, afirmó el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima (62).

Paolo Guerrero y Hernán Barcos todavía no han coincidido en el campo jugando por Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





El próximo partido de Alianza Lima será ante Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante el ‘Dominó’, tendrá que enfrentar a UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.

Paolo Guerrero celebra su primer gol profesional con Alianza Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR