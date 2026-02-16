En un mes nada sencillo por el fallecimiento de su madre Tatiana Quiroz Alosilla, Pedro Gallese ha encontrado en el fútbol el mejor espacio para levantarse y sobreponerse de este duro golpe que le dio la vida. Con la resiliencia que lo caracteriza, el ‘Pulpo’ está demostrando en Colombia por qué Deportivo Cali hizo un gran esfuerzo para ficharlo tras su salida del Orlando City: este último fin de semana, en el triunfo por 1-0 sobre Atlético Nacional, se erigió como la figura indiscutible del encuentro.

El encuentro frente al ‘Verdolaga’ no era uno cualquiera para el ‘Decano’. Con apenas dos triunfos en siete partidos disputados, los dirigidos por Alberto Gamero necesitaban una victoria con urgencia no solo para acomodarse en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, sino también para calmar los reclamos de la hinchada.

Así pues, pese a la dificultad que supuso enfrentar a uno de los mejores equipos de la Liga BetPlay, Deportivo Cali supo hacerse fuerte de local y fue construyendo su victoria con mucha entrega desde lo defensivo, además de la eficacia en la opción más clara que tuvieron: Juan Dinenno aprovechó un gran centro de Luis Orejuela y puso el único gol del partido a los 47′.

Pero el fútbol solo se gana con goles, sino también con la determinación de quien se para bajo los tres palos. Pedro Gallese fue el salvador del ‘Azucarero’ en más de una ocasión, registrando seis atajadas a lo largo del encuentro, con cinco de ellas dentro del área. Las más importantes se dieron en los minutos finales del segundo tiempo, con dos intervenciones casi instantáneas.

Pedro Gallese llegó al Deportivo Cali tras su salida del Orlando City. (Foto: Deportivo Cali)

A los 73′, Alfredo Morelos se impuso ante sus marcadores y capturó un gran centro de Milton Casco desde la izquierda, pero cuando los de Atlético Nacional se preparaban para festejar, Gallese se estiró para desviar el balón. En la misma jugada, Marlos Moreno cogió el rebote e intentó vencer al portero peruano, pero este estiró su pie izquierdo de manera providencial para evitar el 1-1.

Para nadie fue una sorpresa que Gallese haya sido elegido el mejor jugador de la noche, pues más allá de que el gol lo marcó Dinenno, fue él quien sostuvo un triunfo más que necesario. A la salida del estadio, el guardameta fue abordado por hinchas del Deportivo Cali que le pedían autógrafos y le agradecían por haber llegado al club.

Con este triunfo, la ‘Amenaza Verde’ se ubica en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas. De momento, el equipo de Pedro Gallese se mantiene en zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales y esperan mantenerse así para pelear por el título del Torneo Apertura.

La hinchada del Deportivo Cali agradeció a Pedro Gallese tras ser la figura del triunfo sobre Atlético Nacional. (Video: Area Sports Network)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Cali?

Luego de vencer por 1-0 a Atlético Nacional, Deportivo Cali volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Atlético Bucaramanga, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero las 4:10 p.m. y se disputará en el Estadio Américo Montanini.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Win Sports para todo el territorio colombiano, con su opción de streaming a través de la plataforma de paga de Win Sports Play. Si estás fuera de Colombia, podrás ver este encuentro por el servicio de Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

