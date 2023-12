A unos meses de cumplir 40 años, Hernán Barcos continúa siendo pieza fundamental en el esquema de Alianza Lima. Ha sido el goleador blanquiazul en las últimas temporadas y piensa repetir el plato en 2024 (renovó su contrato). En ese sentido, y con el objetivo de dejar de ocupar un cupo de extranjero, este viernes el ‘Pirata’ recibió su título de nacionalidad peruana en la sede principal de Superintendencia Nacional de Migraciones, en el distrito de Breña. Luego de convertirse en ciudadano peruano, el futbolista se mostró muy emocionado y resaltó que se siente a gusto viviendo con su familia en Perú.

En primer lugar, el exdelantero de Liga de Quito confesó que busca aportar al país no solo en el ámbito deportivo, sino también social. “Estoy muy emocionado y feliz porque junto a nuestra familia estuvimos buscando la posibilidad de ser peruano, no solo por el fútbol y lo que puedo dejar en tema al deporte, sino esto va más allá porque mi intención es dejar mi granito de arena para ayudar a crecer a las personas en la sociedad”, comentó en la ceremonia.

Luego, Barcos señaló que siente muy cómodo viviendo en Perú, donde fue recibido muy bien desde el primer día. “Nos acogieron de la mejor manera y somos muy felices con mi esposam que también será peruana muy pronto. Nos enamoramos del peruano, de su calidad humana, y no solo del hincha de Alianza que tiene un corazón enorme porque, sacando de lado el fanatismo, yo me siento respetado en el Perú y eso no tiene precio”, agregó.

Hernán es sinónimo de goles –hoy es el máximo goleador extranjero de los blanquiazules con 46 anotaciones– y también de profesionalismo. Ha demostrado mucho respeto y esfuerzo al defender la camiseta de Alianza Lima. Luego de recibir su nacionalidad peruana, seguirá poniéndose a punto para iniciar su cuarta temporada en el Perú. Si bien este año no pudo conseguir el tricampeonato, espera volver a gritar campeón a finales de 2024.





Martín Pérez Guedes y Leandro Sosa también son peruanos

Además de Barcos, otros dos jugadores que recibieron la nacionalidad peruana fueron Martín Pérez Guedes, de Universitario de Deportes, y Leandro Sosa, de Sporting Cristal. “Me siento orgulloso de haber recibido la nacionalidad peruana. A mí me tocó llegar hace tres años al Perú y siempre me han recibido con los brazos abiertos tanto a mí como a mi familia. Nos hemos sentido acogidos por la sociedad”, aseguró el jugador merengue.

El futbolista rímense, por su parte, comentó: “Agradecer a todos los que hicieron que este proceso llegue a buen camino. Yo llegué en el 2020 a una provincia llamada Ayacucho. Me acogió de la mejor manera tanto a mí como mi familia, una calidad humana increíble. Es una provincia que mantiene su cultura y a uno que viene de otro lugar lo atrapa increíblemente”.

“Rápidamente por la pandemia me tuve que trasladar a Lima. En ese periodo, a los dos años nació mi hija, así que con orgullo puedo decir que tengo una hija limeña. Me siento muy feliz de poder ser peruano”, agregó el mediocampista uruguayo.

Hernán Barcos, Martín Pérez Guedes y Leandro Sosa juramentaron como peruanos. (Foto: GEC)

