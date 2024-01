Desde que llegó a Alianza Lima en el 2021, Hernán Barcos no solo se convirtió en el máximo goleador extranjero del club con 46 anotaciones, sino también fue determinante en el bicampeonato (2021 y 2022) que sumó la institución y, a sus 39 años –cumplirá 40 en abril–, dejó un mensaje de profesionalismo en el Perú. Por eso, lejos del color de la camiseta, el ‘Pirata’ es respetado por todos y ese es el mensaje que deja su historia, que para triunfar en el fútbol es necesario respetar la carrera y ser consecuente hasta el final.

El nacido en Córdoba disputará su cuarta temporada en Alianza Lima este 2024 y, como el buen vino, sus casi cuatro décadas encima siguen siendo sinónimo de jerarquía y experiencia. Así pues, en una reciente entrevista con Perú 21, decidió hablar de todo y confesó las razones que lo motivaron dejar Bangladesh para asumir el reto de defender a uno de los clubes más importantes del Perú. Desechando otros ofrecimientos, Barcos se decantó por jugar en La Victoria y el tiempo le dio la razón.

“Tenía tres o cuatro ofertas más, pero me motivaron la ciudad y el desafío de devolver a un club grande -que había caído- a donde debía de estar. Hablé con mi esposa (siempre tomamos decisiones juntos) y dijimos: “¡Vamos! ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a levantar a Alianza!”, contó, recordando que en un principio no tuvo problemas en disputar la Liga 2 tras el descenso del 2020, pero que luego del fallo del TAS a favor de Alianza Lima las cosas cambiaron.

En esa misma línea, Hernán confesó que tuvo un primer contacto con Universitario de Deportes, pero que finalmente no se concretó por decisión de Ángel Comizzo, quien no quedó muy convencido por su edad. “Me llamaron y me preguntaron si me interesaba (jugar la Liga 1 y la Libertadores) y yo les dije que estaba abierto a escuchar opciones, pero luego el entrenador (Ángel Comizzo) dijo que yo estaba muy viejo y que quería jóvenes. Él se decidió por otro chico (Alex Valera) y, días después, me llamó Alianza”, explicó.

Hernán Barcos también hizo hincapié a su rutina como futbolista profesional, la misma que lo ha llevado a jugar a un buen nivel a los 40 años y con pocas lesiones en la última etapa de su carrera. “Disciplina, profesionalismo y cuidado. No tomo alcohol, no fumo, como lo que tengo que comer y entreno como un joven de 20 años, así el físico me ayuda. Hoy tengo que trabajarlo. Por eso me cuido, para no tener ese exceso, porque ya no soy veloz y, si encima tengo sobrepeso, obviamente, me va a costar mucho”, apuntó.

Orgulloso de lo que ha construido a lo largo de su carrera, el ‘Pirata’ mencionó los puntos en los que siente que su presencia ha aportado al fútbol peruano. Aunque ha cometido errores, sostuvo que siempre buscó dar la mejor versión de sí tanto dentro como fuera de las canchas. “El profesionalismo, la conducta, el tratar de ser el ejemplo. A veces uno comete errores, pero el 90 % de las veces trato de serlo, de que puedan verme y que puedan copiar lo bueno. También trato de estar siempre a disposición para el grupo, ayudar a cualquiera, ya sea económica o emocionalmente, con la familia”, reflexionó.

Finalmente, el cordobés –que el año pasado recibió la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero en Alianza Lima– señaló a aquellos que alguna vez pusieron en tela de juicio su profesionalismo o dudaron de que fuera un buen elemento en el cuadro ‘blanquiazul’. “Hay de todo en el fútbol. Hay mucha envidia. Muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo; otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”, puntualizó.

Las movidas de Alianza Lima y su agenda de enero

Mientras se espera la oficialización de Sebastián Rodríguez, las únicas contrataciones anunciadas por Alianza Lima han sido las de Renzo Garcés, Kevin Serna, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes, Jhamir D’Arrigo, Jiovany Ramos, Cecilio Waterman y Marco Huamán. Por otro lado, Axel Moyano, Fabio Rojas, Piero Vivanco y Aldair Fuentes regresaron de sus respectivos préstamos y trabajan con el resto del plantel esperando convencer al comando técnico de que pueden sumar para el curso que se avecina.

Por otro lado, el cuadro de La Victoria ya tiene dos encuentros amistosos programados para este mes a pocos días para que inicie la Liga 1 Betsson. El primero de ellos será el lunes 15 en el Estadio Nacional, cuando reciban a Once Caldas por la ‘Noche Blanquiazul 2024′ desde las 9:00 p.m. Del mismo modo, Depor pudo conocer que habrá una segunda ‘Noche Blanquiazul’, pero esta vez en el Mansiche de Trujillo durante el fin de semana del 20 de enero. Este evento contará a la Universidad Católica de Chile como rival internacional.





