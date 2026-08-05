La cuarta jornada del Torneo Clausura no solo nos trae el clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, sino también un enfrentamiento que siempre deja mucho de qué hablar tras el pitazo final y que seguramente esta vez no será la excepción: Sport Boys recibirá a Alianza Lima en el Estadio Nacional el sábado 8 de agosto, en un duelo clave para ambos conjuntos. En medio de esta expectativa, hay algunos reencuentros que podrían pesar en medio del compromiso.

Los más llamativos tienen a Miguel Trauco y Carlos Zambrano como protagonistas, quienes iniciaron el año perteneciendo a Alianza Lima, pero a raíz de una indisciplina cometida durante la pretemporada en Montevideo llegaron a un acuerdo para la rescisión de sus respectivos contratos. De los dos, el que habló ante los medios de comunicación fue el ‘Genio’, quien recordó lo que significó para él su paso por el club de La Victoria.

“Va a ser un partido muy bonito. Para mí Alianza significó mucho en el paso que tuve ahí, quedan grandes recuerdos y esperemos que se pueda dar un gran partido desde lo individual, si es que me toca y en lo grupal sacar los tres puntos”, sostuvo ante las cámaras de América Deportes.

Miguel Trauco llegó a Sport Boys tras quedar como agente libre al rescindir con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Aunque todavía no ha debutado en el Torneo Clausura por haber arrastrado problemas físicos, Miguel Trauco saldrá en la convocatoria para el partido frente a Alianza Lima y dependerá de Carlos Desio considerarlo como titular o una pieza de recambio. Todo eso se definirá en los próximos días, cuando cada vez falta menos para el cruce en el Nacional.

Por otro lado, Trauco afirmó que a pesar de que su salida de Alianza Lima no se dio como él hubiera querido, en las redes sociales la hinchada le hace sentir su cariño por el tiempo que estuvo en el equipo. Independientemente de cómo reaccione la fanaticada aliancista –el partido es con doble hinchada–, el futbolista de 33 años espera que de lo más se hable es de fútbol y no tanto de lo extradeportivo.

“El hincha de Alianza me tiene cariño, bueno eso me hace notar en redes sociales y obvio, yo también a ellos. Así que por mi parte no creo que haya ningún problema, bueno espero sea no sea así. Eso, solo disfrutar de esa hermosa noche”, aseveró. Veremos si termina teniendo minutos antes su exequipo.

Carlos Desio definirá el equipo que parará este fin de semana frente a Alianza Lima. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

Este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m., Alianza Lima vs. Sport Boys se verán las caras por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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