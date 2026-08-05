Después de una temporada en donde tuvo que irse a préstamo al Colonia FC para no perder continuidad, Felipe Chávez volvió al Bayern Múnich y nuevamente, tal como ocurrió durante la ‘pre’ del curso pasado, ha recibido el respaldo de Vincent Kompany. El mediocampista germano-peruano ha sabido responderle con creces al entrenador belga, con números más que positivos en sus tres primeros partidos de preparación: tres goles y dos asistencias.

Esta buena noticia no solo ha dejado sensaciones positivas en el Perú pensando en el futuro de Chávez, sino también en la prensa internacional que sigue el día a día del Bayern Múnich. La principal interrogante que nace a raíz del nivel que viene mostrando es que si eso será suficiente para que pueda quedarse a pelear por un puesto a lo largo de la campaña 2026-27, o tendrá que irse a préstamo una vez más.

Con un contrato que finaliza en junio del 2027 tras su última renovación, el escenario ideal sería que se quedara en el conjunto bávaro para pelear por convencer a Kompany que no solo merece minutos en los encuentros de pretemporada, sino también en los oficiales. De momento, con la Supercopa de Alemania como el primer partido por los puntos pactado para el 22 de agosto, hay tiempo para averiguarlo.

Somos Invictos, portal de noticias deportivas de México y fútbol internacional, hizo eco de los números que viene consiguiendo Felipe Chávez en esta pretemporada. “Complicadísimo abrirse un lugar en un equipo que cuenta con jugadores como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Lennart Karl y Jamal Musiala. Sin embargo, Felipe está demostrando que puede ser una variante importante”, apuntaron.

Felipe Chávez espera ganarse un lugar en el plantel del Bayern Múnich para la temporada 2026-27. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, Andrés Weiss, periodista español de DAZN que cubre la Bundesliga, quedó fascinado con lo mostrado por el volante nacional y analizó las chances que tiene de quedarse en el Bayern Múnich para disputar la temporada 2026-27. De momento, afirmó que es un elemento a tener en cuenta.

“Felipe Chávez es un nombre a tener muy en cuenta para esta temporada del Bayern. En enero se fue cedido al Köln, pero allí no supieron usarlo bien, y apenas jugó. En esta pretemporada (de vuelta en el Bayern) está siendo otra cosa: 3 goles y 2 asistencias en los últimos dos amistosos (ante equipos de bajo nivel, sí), demostrando sus habilidades”, escribió en su cuenta de X.

La última aparición de Felipe Chávez en el marcador del Bayern Múnich se dio en el triunfo por 2-1 sobre el Jeju de Corea del Sur, donde marcó un tanto. Previamente también se había erigido como una de las figuras en el 15-0 sobre el FC Rottach-Egern, despachándose con un doblete de goles y asistencias.

De todos los amistosos que vienen disputando los de Vincent Kompany, el más exigente será este viernes 7 de agosto cuando enfrenten al Aston Villa de Unai Emery, vigente campeón de la Europa League. Se espera que Chávez vuelva a tener minutos desde el arranque siga acumulando créditos para justificar su permanencia en el club.

Vincent Kompany tendrá la última palabra sobre el futuro de Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)

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