Tras el empate de Sport Boys ante Alianza Lima, donde Oslimg Mora fue una de las figuras en el Estadio Nacional, Jefferson Farfán no pasó por alto la actuación del futbolista rosado. La ‘Foquita’ siguió de cerca el partido y destacó el rendimiento de Mora durante el 1-1 entre ambos equipos.
A través de sus historias de Instagram, Farfán calificó a Mora como el jugador del partido y resaltó especialmente su desempeño durante los 90 minutos. El exdelantero blanquiazul quedó sorprendido por la dinámica que mostró el carrilero.
“Excelente partido, qué dinámica el día de hoy, sobrino”, escribió Farfán en su publicación. El mensaje continuó con una particular frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas de Alianza Lima.
“Ojalá puedas volver pronto a tu casa”, agregó la ‘Foquita’, acompañando sus palabras con un corazón azul. El comentario generó expectativa por un eventual regreso de Mora al equipo de La Victoria.
Mora no es un desconocido para Alianza Lima. El futbolista fue formado en las divisiones menores del club, llegó al primer equipo y posteriormente integró el plantel que consiguió el bicampeonato nacional en las temporadas 2021 y 2022.
El actual jugador de Sport Boys incluso compartió equipo con Farfán durante su etapa en Alianza. Ahora, después de su buen rendimiento ante los íntimos, volvió a aparecer en el radar de uno de los máximos referentes recientes de la institución.
Actualmente, Mora pertenece a Sport Boys, donde viene teniendo protagonismo y fue reconocido como la figura del partido ante Alianza. Su actuación volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que pueda regresar algún día al club que lo formó.
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