Alianza Lima: "Los jugadores que llegaron no están a la altura de los que se fueron", dijo Juan Jayo

Juan Jayo , ex asistente técnico de Alianza Lima , analizó el mal momento que atraviesa el equipo de Pablo Bengoechea en el torneo local y la Copa Libertadores. Para él, el problema principal pasa por el tema de los refuerzos.

"No ha sido un buen año para Alianza Lima, hay que ser honesto. Lo que requiere Pablo (Bengoechea) no se está cumpliendo y es notorio cuando ves el funcionamiento de juego del equipo. Se entiende el fastidio del hincha, después de haber conseguido un título, y la participación del equipo en Copa estaba latente", comentó al programa La Cátedra.

Juan Jayo explicó que la idea de Alianza Lima es jugar por las bandas y buscar el '9', pero que no hay jugadores que destaquen en esas posiciones.

"Me imagino que la intención de Pablo con Gabriel (Leyes) es que el equipo pueda desbordar por fuera y concretar de cabeza, pero no ha tenido suerte con esto. Creo que aún Pablo no encuentra los hombres que cumplan la función encomendada por las bandas. Los jugadores que han llegado no han estado a la altura de los que se fueron”, aseguró.

Para terminar, expresó su preocupación por lo que resta de la Copa Libertadores para Alianza Lima. "“El tema de ir a la Bombonera y jugar contra Palmeiras va ser más difícil. Vi el partido y se veía a un equipo cansado, no había respuesta física ni táctica. Ahora debe enfocarse y preocuparse por lo que queda. Pronto viene el torneo apertura y debe enfocarse”.

