Universitario de Deportes no logró encontrar la manera de vencer a Atlético Grau en el estadio Municipal Campeones del 36 de Piura, en un ambiente por encima de los 30 °C. A pesar del resultado, el empate suma un punto crucial en la antesala del clásico contra Alianza Lima en la tercera jornada. Sin embargo, el técnico Fabián Bustos se enfrenta a una complicación adicional: la expulsión de Horacio Calcaterra al final del encuentro. Molesto por la decisión del réferi, el estratega lanzó duras críticas contra el arbitraje, generando polémica en vísperas del esperado duelo. Ante esta situación, Juan José Jayo Legario, histórico aliancista, no dudó en responderle fuertemente con miras al clásico del fútbol peruano.

A través de X, anteriormente conocido como Twitter, Jayo manifestó que las acciones del timonel argentino están dirigidas a influenciar a los jueces de campo a poco del enfrentamiento entre cremas y blanquiazules: “ Lo de siempre en la previa del clásico, la expulsión fue correcta, lo que están buscando es condicionar a los árbitros faltando 5 días para el clásico”.

El pronunciamiento de Juan José Jayo surge tras las palabras de Bustos, quien afirmó que la falta de Calcaterra no merecía una tarjeta roja. El DT dejo insinuó que este tipo de decisiones generan sospechas, especialmente justo antes de un duelo tan crucial como el que se jugará el próximo viernes 26 contra los aliancistas. El entrenador indicó que sucedió una situación similar con Rodrigo Ureña durante el Apertura, que fue expulsado por conducta violenta.

“Qué casualidad que antes del clásico no expulsen a uno, ya sucedió en el anterior con la roja a Rodrigo (Ureña). Acá se ve una clara que (Horacio) Calcaterra rechaza a treinta centímetros, tendría que sacarse la pierna para no chocar. Anoche en un partido importante un jugador levanta la pierna a la altura del pecho del rival y no toca la pelota. Termina raspando desde la tetilla a la cintura del rival. Sacaron amarilla”, apuntó.

A pocos días del clásico, el clásico se calienta. Fabián, sin un reemplazo clave disponible para emergencias tras la situación de Calca, tendrá que diseñar una estrategia capaz de vencer en casa a los dirigidos por Alejandro Restrepo, cuya escuadra llega motivada por sus dos triunfos en el Clausura. Este enfrentamiento será crucial en la lucha por el campeonato.

¿Cómo fue la expulsión de Horacio Calcaterra?

Faltaban unos minutos para que termine el partido entre Universitario y Atlético Grau, y, en una jugada dividida, Horacio Calcaterra metió un planchazo a un jugador de los ‘Albos’ y el árbitro decidió expulsarlo inmediatamente. Los futbolistas merengues rodearon al juez para reclamar por sacarle la tarjeta roja a su compañero, pero nada cambió su decisión. El comando técnico crema también alzó su voz de protesta en la cancha.

Horacio Calcaterra fue expulsado en Universitario vs. Atlético Grau. (Video: L1 MAX)

Calcaterra fue expulsado y no podrá ser parte del equipo que enfrente a Alianza Lima la siguiente semana en Ate, por la fecha 3 del Torneo Clausura. Cabe recordar que Horacio marcó un gol a los blanquiazules en la final de vuelta por el título nacional en 2023 y ayudó a que el conjunto merengue sentencie el resultado a su favor. Ahora solo le quedará ver el próximo clásico desde fuera de la cancha.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima por el Clausura 2024?

El clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se jugará este viernes 26 de julio a partir de las 8:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:30 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:30 p.m.

¿En qué canales TV ver el Clásico del Clausura 2024?

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo, en exclusiva, por la señal de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la tercera fecha del Torneo Clausura 2024 | Composición: Club Universitario de Deportes / Club Alianza Lima / Facebook





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Erick Gamarra Huancaíno egresado de Ciencias de la Comunicación de la USMP y con un máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija de Madrid. Experiencia en temas internacionales. Actualmente, escribo para México y Colombia, en Depor. Mis intereses: los temas sociales y como estos afectan al deporte y a otras áreas del desarrollo humano.