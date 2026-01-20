En Universitario de Deportes quieren seguir dando la hora en la Liga 1 y apuntan todas sus fichas a conseguir el tetracampeonato, un logro que sería histórico para el club. Asimismo, buscan sostener el nivel competitivo que tuvieron en la Copa Libertadores en la temporada 2025, donde llegaron hasta los octavos de final. En ese sentido, el cuadro merengue no escatimó esfuerzos y cerró su mercado de pases con la llegada de cinco elementos extranjeros.

Además de los renovados Matías Di Benedetto (argentino) y Williams Riveros (paraguayo), la ‘U’ fichó a Sekou Gasama (senegalés-español), Lizandro Alzugaray (argentino), Héctor Fértoli (argentino), Caín Fara (argentino) y Miguel Silveira (brasileño). Es decir, hasta el día de hoy cuentan con ocho elementos foráneos en su plantilla.

A falda de la confirmación oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FFP), se sabe que el reglamento de la Liga 1 2026 permitirá la inclusión de hasta siete jugadores extranjeros de manera simultánea en el campo de juego. Así pues, por más que la ‘U’ exceda ese límite, existe un punto clave: Di Benedetto y Riveros están a la expectativa para su nacionalización.

Al igual que Horacio Calcaterra y Martín Pérez Guedes, ambos zagueros quieren jugar en tienda crema como peruanos para no ocupar plaza. Y es que esto no solo de trata de un deseo de los propios futbolistas, sino un requerimiento indispensable establecido en la renovación que ambos firmaron hace poco.

Con este panorama de por medio, en Universitario tomaron un decisión crucial: no inscribirán al ‘Tano’ y a ‘Tarzán’ hasta que reciban el DNI que los acredite como peruanos. Esto influirá directamente en la planificación deportiva del equipo de cara al inicio de la Liga 1 2026, ya que Javier Rabanal no podrá utilizarlos por algunas fechas del Torneo Apertura.

Williams Riveros renovó con Universitario hasta diciembre del 2027. (Foto: Getty Images)

A raíz de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros desaprobaron su primer examen para recibir la nacionalización, tendrán una nueva oportunidad este viernes 30 de enero. De aprobarlo, todo debería resolverse posterior a los 15 días; aunque este no es un tiempo de espera fijo, ya que podría tardar un poco más según los antecedentes conocidos.

El libro de inscripciones para el Torneo Apertura se cerrará el martes 31 de marzo, por lo que en Universitario tienen hasta entonces para esperar a sus dos defensores, quienes fueron importantes en la obtención del tricampeonato. Ojo, si vuelven a desaprobar el examen, tendrán una última oportunidad, pero eso chocaría con el margen de espera que tienen en el elenco estudiantil.

Veremos qué sucede en los próximos días. Lo seguro aquí es que, debido a que el primer partido de la ‘U’ en la Liga 1 es el domingo 1 de febrero frente a ADT, Di Benedetto y Riveros no podrán ser tomados en cuenta por Rabanal. De todos modos, ‘Tarzán’ tampoco iba a estar disponible porque arrastra una expulsión del año pasado. En el conjunto de Ate esperan contar con todos sus fichajes.

Javier Rabanal espera contar con todos su extranjeros. (Foto: Universitario)

