El fútbol es un deporte cambiante: un día puedes estar a punto de quedarte sin contrato tras alejarte de una renovación con tu club, y meses después puedes estar debutando en el primer equipo generando altas expectativas en la hinchada. Ese es el caso de Felipe Chávez, quien en junio del 2025, antes que inicie la presente temporada en Europa, estaba lejos de renovar con el Bayern Múnich; sin embargo, hoy es una habitual pieza de recambio de Vincent Kompany y hace poco sumó su segundo partido en la Bundesliga.

Con 18 años y una carrera por delante, ‘Pippo’ sumó minutos en la derrota por 2-1 de los bávaros a manos del Augsburgo, ingresando en los instantes finales de la etapa complementaria por Kim Min-jae. Pese a que jugó poco, que Kompany haya apostado por él en una situación límite, con el marcador en contra a los 85′, habla de la importante consideración que le tiene.

Así pues, este fin de semana se reveló que la plataforma Who Scored le dio a Felipe Chávez una puntuación de 6.0 de 10, a pesar de la derrota del Bayern Múnich. Y es que si bien no tuvo mucho tiempo para mostrarse, el germano-peruano cumplió con la labor que le encomendó Kompany al jugar como ancla en la medular, con la misión de repartir el juego y ser valiente con los pases hacia adelante.

El puntaje de los otros que ingresaron junto a Chávez estuvo en esa misma línea: Joshua Kimmich 6.0, Jamal Musiala 5.9, Nicolas Jackson 6.1 y Tom Bischof 6.1. Es para destacar que en poco tiempo de haya compenetrado fácilmente con sus compañeros del primer equipo, algo que comenzó a construir gracias a su presencia en la pretemporada.

Felipe Chávez tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio del 2027. (Foto: Getty Images)

Estos buenos minutos de Felipe Chávez con el Bayern Múnich no están pasado desapercibidos para la hinchada, ya que algunos no solo están conformes con el rendimiento que viene mostrando cada vez que entra, sino que están pidiendo más oportunidades por parte de Vincent Kompany. Es decir, que no solo sea una pieza de auxilio, sino revulsivo con más ingresos desde el banquillo.

“10/10 para los pases de Felipe Chávez. Fue el único que conozco que hizo un pase que rompió la línea desde una posición en el ‘cuadrado mágico’. Los próximos cuatro meses serán clave para definir el siguiente paso en su carrera”, señaló el usuario Hart Jacques-Henri en su cuenta de X, destacando la importancia que tendrá este cierre de curso para la carrea de ‘Pippo’.

Bayern Talente, cuenta que sigue a los jugadores formados en el club y que tienen minutos en el primer equipo, espera verlo más seguido, incluso con la posibilidad de que debute frente al PSV en la Champions League. “Felipe Chávez solo tuvo unos minutos, pero que Kompany lo haya sacado en una situación crítica es una señal muy positiva de que confía en él. Esperemos verlo más en las próximas semanas”, destacó en X.

Con un contrato recientemente renovado hasta junio del 2027 y la posibilidad de consolidarse de la mano de Kompany, hay mucha ilusión con el futuro de Felipe Chávez. Ojo, hasta hace unas semanas se hablaba de un préstamo para que tenga más continuidad, pero con lo que viene ocurriendo ahora su destino podría tener un giro diferente.

Felipe Chávez registra dos partidos en la Bundesliga. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar el Bayern Múnich?

Luego de perder por 2-1 a manos del Augsburgo, Bayern Múnich volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite al PSV Eindhoven, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. Este encuentro está programado para este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Philips Stadion.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

