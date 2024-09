Un informe de FIFA sobre el título del 34′ volvió a poner en carpeta el campeonato de ese año. La consulta del periodista Joel Peralta hacia la máxima entidad del fútbol fue aclarada y según sus registros Alianza Lima es el campeón de aquella temporada. Un hecho que tuvo eco en tienda íntima, pues horas después el club se pronunció en redes sociales. “Somos el único tetracampeón del Perú”, escribieron. Y quien también lo hizo fue Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ decidió subir a sus historias de Instagram una foto suya posando con una bandera de Alianza Lima como tetracampeón y el número 34 en el centro, en alusión al título de 1934. Todo eso parte luego de que el periodista Joel Peralta informara -a través de su cuenta de ‘X’- la respuesta que le dio la FIFA a su consulta sobre el campeón en dicho año.

Las publicaciones de Alianza Lima y Hernán Barcos en redes. (X/Instagram)

El periodista mostró el documento en el que la FIFA señala que para su registro Alianza Lima es el campeón del 34′. “Desde inicios de año vengo investigando y documentándome sobre el título del 34, aquel que enfrenta a Universitario y Alianza Lima. En esa línea, tratando de ir a una fuente oficial, hace algunos meses le escribí un correo a la FIFA preguntando por sus registros oficiales”, comenzó diciendo el comunicador.

“En un plazo muy corto, FIFA me respondió y envió la información: en su registro es Alianza Lima el que figura como campeón de 1934″, añadió Joel Peralta adjuntado los correos y los documentos que la máxima entidad le hizo llegar ante su solicitud.

En esa misma línea, el comunicador señaló que quiso tener la versión de la Federación Peruana de Fútbol, pero no obtuvo respuesta sobre el tema. “La información la quise validar con la FPF en su momento, pero me señalaron que no se pronunciarían. Se respeta”, sostuvo.

Documento de la FIFA sobre el campeón de 1934. (Joel Peralta)

La respuesta de Jean Ferrari

Luego de que Alianza Lima se pronunciara al respecto, Jean Ferrari alzó su voz de reclamo a través de sus redes sociales en medio de este tema sobre el título en cuestión. “Este domingo nos jugamos una final en Cajabamba, solo mirando ese objetivo, hinchada, jugadores, CT y administración unidos y fuertes. Contra todo y contra todos...Y dale ‘U’”, escribió el administrador de Universitario en su cuenta personal de ‘X’.

Jean Ferrari y su comentario en redes sociales tras la polémica sobre el título del 34'. (X)

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del encuentro ante el ‘Dominó’, el cuadro de La Victoria tendrá que enfrentar a UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.

¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Luego de vencer a Unión Comercio en Ate, la ‘U’ se enfrentará a Comerciantes Unidos el domingo 29 de septiembre por la fecha 13 de la Liga 1. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m., hora local de Perú. Además será transmitido -para todo el Perú- por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El equipo merengue, dirigido por Fabián Bustos, está motivado y tiene el objetivo de consagrarse bicampeón nacional en el año de su Centenario. Sin embargo, para lograrlo, no debe tropezar en el camino. Tres de los últimos cuatro duelos del Clausura será en Lima, pero cerrará en Andahuaylas. Este es el fixture que el resta: ADT (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

